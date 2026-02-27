Pesmu koja je podseća na Mensura posvetila Viktoru! RASKRINKANA Mina Vrbaški, i dalje nije prebolela bivšu ljubav, EVO DOKAZA! (VIDEO)

Poseban je ipak bio Mensur!

Tokom jučerašnjeg dana Mina Vrbaški dobila je od Drveta mudrosti priliku da naruči pesmu po svom izboru, a ona je kao iz topa odlučila da želi da čuje pesmu "Poseban", koju peva Aleksandra Mladenović. Ona je ovu pesmu navodno posvetila svom dečku Viktoru Gagiću, ali istina je nešto drugačija.

Međutim, ono što verni gledaci "Zadruge" i "Elite" znaju jeste da je ovo bila omiljena pesma Mine i njenog bivšeg dečka Mensura Ajdarpašića, koja im je čak i namontirana na njihov ljubavni klip iz "Zadruge 5".

Tada su i Mina i Mensur sa setom slušali ovu ljubavnu pesmu i gledali svoje emotivne scene, na ivici suza.

Kako će Viktor reagovati kad sazna da je prvi "Poseban" u Mininoj rijaliti karijeri ipak bio Mensur, ostaje da vidimo.

Autor: R.L.