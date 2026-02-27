AKTUELNO

Domaći

Pesmu koja je podseća na Mensura posvetila Viktoru! RASKRINKANA Mina Vrbaški, i dalje nije prebolela bivšu ljubav, EVO DOKAZA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić/Pink.rs/A. Nikolić ||

Poseban je ipak bio Mensur!

Tokom jučerašnjeg dana Mina Vrbaški dobila je od Drveta mudrosti priliku da naruči pesmu po svom izboru, a ona je kao iz topa odlučila da želi da čuje pesmu "Poseban", koju peva Aleksandra Mladenović. Ona je ovu pesmu navodno posvetila svom dečku Viktoru Gagiću, ali istina je nešto drugačija.

pročitajte još

Nisi ti meni ljubav za jedan dan: Viktor se topi dok sluša emotivne stihove koje mu je Mina posvetila! (VIDEO)

Međutim, ono što verni gledaci "Zadruge" i "Elite" znaju jeste da je ovo bila omiljena pesma Mine i njenog bivšeg dečka Mensura Ajdarpašića, koja im je čak i namontirana na njihov ljubavni klip iz "Zadruge 5".

Tada su i Mina i Mensur sa setom slušali ovu ljubavnu pesmu i gledali svoje emotivne scene, na ivici suza.

Kako će Viktor reagovati kad sazna da je prvi "Poseban" u Mininoj rijaliti karijeri ipak bio Mensur, ostaje da vidimo.

Autor: R.L.

#Mensur Ajdarpašić

#Mina Vrbaški

#Viktor Gagić

POVEZANE VESTI

Domaći

Nakon što je Mina njihovu pesmu posvetila novom dečku Viktoru, pozvali smo Mensura: Evo šta je imao da poruči za Pink.rs, bio je jasan!

Domaći

Stiglo je gorko kajanje: Aneli ne može da oprosti sebi što nije slušala Đedovića na vreme! (VIDEO)

Zadruga

Elito, došlo je vreme za ustajanje! Veliki šef danas malo ranije probudio učesnike! (VIDEO)

Domaći

Mina Vrbaški bljuje vatru: Napravila Viktoru haos zbog Aneli, on poludeo i pokazao joj zube! (VIDEO)

Zadruga

Popila koju više, pa kroz pesmu priznala emocije: Miona rešila da zapeva, učesnice uverene da je stihove posvetila Stanislavu! (VIDEO)

Domaći

OŽENIO LJUBAV IZ SREDNJE ŠKOLE! Pa nakon razvoda ljubio 26 i 28 godina mlađe: Evo kojoj ženi je Bora Đorđević posvetio čuvenu pesmu