Zbog Mace Diskrecije završio iza rešetaka! Bora Santana progovorio o svojim ZATVORSKIM DANIMA: Ovo mu je najgori period u životu!

Nije bilo lako.

Bora Santana ovog popodneva prepričavao je svojim cimerima i robotu Toši kakvo iskustvo je imao sa zatvorom.

- Tužio me neki fan od Mace i odvedu me u zatvor, sudija gleda, ne može da veruje, samo sam trebao da se pojavim, a ja proveo dva dana u zatvoru. Kaže mi neki brka budi srećan što nisi s mojom sinom, čoveka udario sekirom u glavu. Ja nisam mogao da spavam, da me stave u sobu s ubicom. Dva dana bio u zatvoru - rekao je Bora.

Miki i Janjuš nisu mogli da veruju u ovu priču, a Toša je takođe ostao bez reči.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

