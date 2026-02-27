AKTUELNO

Domaći

Nakon što je Mina njihovu pesmu posvetila novom dečku Viktoru, pozvali smo Mensura: Evo šta je imao da poruči za Pink.rs, bio je jasan!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/Pink.rs ||

Sve je jasno.

Tokom jučerašnjeg dana Mina Vrbaški poručila je pesmu Aleksandre Mladenović "Poseban", i nju posvetila svom novom dečku Viktoru Gagiću.

One što su mnogi primetili jeste da je upravo ova pesma bila Mini jedna od omiljenih tokom veze sa Mensurom Ajdarpašićem, pa je bila i namontirana na njihov ljubavni klip.

Nema sumnje da Mina ovo dobro pamti, a da li pamti Mensur, odlučili smo da proverima, pa smo ga kontaktirali, ali Ajdarpašić je bio jasan i glasan.

- Dešavanja iz "Elite" rado komentarišem, ali do sad ste videli šta komentarišem, a šta ne - rekao je kratko Mensur.

Ovo nedvosmisleno znači da o svojoj veliko, bivšoj ljubavi Mini neće progovoriti ni reč.

Foto: Pink.rs

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Pesmu koja je podseća na Mensura posvetila Viktoru! RASKRINKANA Mina Vrbaški, i dalje nije prebolela bivšu ljubav, EVO DOKAZA! (VIDEO)

Zadruga

DANAS JE POSEBAN DAN ZA NJU: Sofija Janićijević slavi slavu, a evo šta je majka imala da joj poruči! (VIDEO)

Domaći

Ne prihvata činjenicu da je pogrešio: Asmin sasuo Viktoru sve u lice, Mina ustala da ga brani, pa priznala da je uticala na njegovu podelu (VIDEO)

Domaći

ENA UHVAĆENA U LAŽI! Filip Đukić za Pink.rs priznao da je imao intimni odnos s Čolićevom dok je Gastoz bio pored: Ovo su svi ŠOK detalji aftera o koje

Domaći

ONI IMAJU PRISNIJI ODNOS, ALI SMO PRIČALE... Aneli priznala što je odabrala Janjuša umesto Anđela, a onda je Maja otkrila svoja osećanja prema bivšem

Domaći

AFERA 'STIČ' REŠENA! Nakon što je Asmin osudio Ahmićke da su se na dan Norinog rođendana bavile PROVOCIRANJEM Maje, isplivali DOKAZI da Aneli ne laže!