Nakon što je Mina njihovu pesmu posvetila novom dečku Viktoru, pozvali smo Mensura: Evo šta je imao da poruči za Pink.rs, bio je jasan!

Sve je jasno.

Tokom jučerašnjeg dana Mina Vrbaški poručila je pesmu Aleksandre Mladenović "Poseban", i nju posvetila svom novom dečku Viktoru Gagiću.

One što su mnogi primetili jeste da je upravo ova pesma bila Mini jedna od omiljenih tokom veze sa Mensurom Ajdarpašićem, pa je bila i namontirana na njihov ljubavni klip.

Nema sumnje da Mina ovo dobro pamti, a da li pamti Mensur, odlučili smo da proverima, pa smo ga kontaktirali, ali Ajdarpašić je bio jasan i glasan.

- Dešavanja iz "Elite" rado komentarišem, ali do sad ste videli šta komentarišem, a šta ne - rekao je kratko Mensur.

Ovo nedvosmisleno znači da o svojoj veliko, bivšoj ljubavi Mini neće progovoriti ni reč.

