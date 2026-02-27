Da bar jednom ispadne muškarac, a ne papuča... Luka ponovo spomenuo Relju: Zašto i dalje tvrdiš da ništa nisi imala s njim?! (VIDEO)

Sam spominje i ponovo pokreće priču!

Anita Stanojlović i Luka Vujović odgovarali su na škakljiva, blic ljubavna pitanja u emisiji kod voditelja Milana Miloševića. Luka je otkrio šta bi voleo da promeni kod Anite.

- Voleo bih da stane iza mene u nekoj mojoj odluci - rekao je Luka.

- Da bar jednom ispadneš muškarac, a ne papuča - pitao je Milan.

- Baš tako. Za stolom drugačije reaguje, ishitrenije. A na kraju se oboje isponižavamo - rekao je Luka.

Anita je potom otkrila kakve komplimente deli svom dečku.

- Svakog dana mu pričam da je najslađi, najlepši, da volim svaki deo njegovog tela, da je najbolji, da je dobar čovek, da me zasmejava, ja sve to volim kod njega - rekla je Anita.

- Ja sam njemu verovala dok nije sam poljuljao moje poverenje, ono sa pićem, pa onda sa gaćama - rekla je Anita.

- Najlepši dan za nas bi bio da bude tu njegovo dete, moje dete, da odemo u prirodu sa decom - rekla je Anita.

- Da mogu da promenim jednu stvar u vezi sa tobom, to bi bilo... isihtrene reakcije gde misli da je ceo svet protiv nje - naveo je Luka.

- Ja bih promenila njegovu neozbiljnost kad su ozbiljne stvari u pitanju - istakla je Anita.

- Voleo bih da znam zašto i dalje tvrdiš da nikad nisi rekla Mini i Dači za Relju, i tvrdiš da nisi imala ništa, zašto mi nisi rekla za dva i po meseca. Jer bi uticalo da izađem i saznam da je ipak bilo nešto - rekao je Luka.

