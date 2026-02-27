AKTUELNO

Zadruga

U s*ksu se ODLIČNO SLAŽU! Vanja otkrila kakav joj je bio intiman odnos sa Marinkovićem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Za stolom su jedno drugom iritantni, ali zato u krevetu...

Vanja Prodanović i Ivan Marinković sledeći su ljubavni par koji su izašli na binu i odgovarali na škakljiva ljubavna pitanja u emisiji kod voditelja Milana Miloševića.

- Jedina stvar u s*ksu oko koje se ne slažemo.... Za sad se slažemo u svemu kad je s*ksualni odnos u pitanju - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakav ti je taj prvi s*ks bio, lažu k*rve da mu se ne diže? - pitao je Milan.

- Odličan - rekle je Vanja.

- Sada mi je dostupna, dok mi nije bila dostupna više sam razmišljao o njoj - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da se nikako ne slažemo oko... ništa konkretno, ja sam dosta mlađa i to je poprilični sudar generacija, umem da mu budem iritantna kao i on meni - rekla je Vanja.

- Mnogo su mi bitniji neki naši trenuci kad smo sami, nego ovako pred svima za stolom - rekao je Ivan.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Nisam imala PICAJZLE! Čuvena zavodnica progovorila o navodima da joj je Bregović posvetio SRAMNE STIHOVE!

Domaći

Žestoko suočavanje u programu uživo! Gera i Milosava ugovorili brak Ivana i Aleksandre, Marinkovićem kum šokirao priznanjem: On je nju voleo jer liči

Zadruga

Džaba joj sve pare kada je nesrećna: Maja pokušala da ponizi Aneli na konto fizičkog izgleda, Ahmićeva je rešila u dve rečenice (VIDEO)

Domaći

SASUO JOJ SVE U LICE! Janjuš otkrio da bi bio s bilo kojom devojkom samo s Aneli NE, priznao da mu je Maja DRAŽA od nje, Ahmićeva odmah skočila: Ovako

Domaći

'Lavica' i Tigar se više ne kriju! Jovana i njen novi dečko jedno drugom javno izjavljuju ljubav: Sve dobro i loše me dovelo do tebe (FOTO)

Domaći

Raskrinkavanje kakvog nema! Anita otkrila da Mina krije od Viktora AFERU kroz privezak, Vrbaški podivljala: Rekla mi je da su Anđelo i Đedović U ŠEMI