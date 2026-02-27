U s*ksu se ODLIČNO SLAŽU! Vanja otkrila kakav joj je bio intiman odnos sa Marinkovićem! (VIDEO)

Za stolom su jedno drugom iritantni, ali zato u krevetu...
Vanja Prodanović i Ivan Marinković sledeći su ljubavni par koji su izašli na binu i odgovarali na škakljiva ljubavna pitanja u emisiji kod voditelja Milana Miloševića.
- Jedina stvar u s*ksu oko koje se ne slažemo.... Za sad se slažemo u svemu kad je s*ksualni odnos u pitanju - rekao je Ivan.
- Kakav ti je taj prvi s*ks bio, lažu k*rve da mu se ne diže? - pitao je Milan.
- Odličan - rekle je Vanja.
- Sada mi je dostupna, dok mi nije bila dostupna više sam razmišljao o njoj - rekao je Ivan.
- Mislim da se nikako ne slažemo oko... ništa konkretno, ja sam dosta mlađa i to je poprilični sudar generacija, umem da mu budem iritantna kao i on meni - rekla je Vanja.
- Mnogo su mi bitniji neki naši trenuci kad smo sami, nego ovako pred svima za stolom - rekao je Ivan.
Autor: R.L.