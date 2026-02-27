AKTUELNO

Domaći

Karambol u Eliti: Takmičari ubeđeni da Luka i dalje voli Aneli! Anita se trudi da ne doživi nervni slom, ali bezuspešno (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović zove Neria Ružanija nadimkom tečino dete.

- Meni ovo ne smeta apsolutno, on to radi i bez mene - rekla je Anita.

- Meni je ovo bolesno, da ona dopušta da on Neria zove: ''Tečino'', a vređao mu majku i Groficu. Za mene je ovo nenormalna boleština - rekla je Aneli.

pročitajte još

Smiri se više, niko ne može da dođe do reči: Alibabi pukao film, žestoko zapušio usta Kačavendi! (VIDEO)

- Anita ovde ne sme da reaguje od Luke. Ja sam od prvog dana nazvao Neria: ''Tečino'', sprdamo se tako stalno. Ovo je bolesno, ne sme da mu pada na pamet da ovako nazove Neria - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjušu nije smetalo dok je Luka bio sa verenicom, pa je zvao Neria: ''Teča''. Nerio, tebi će tvoj bivši teča ići u prodavnicu i sve što ti bude trebalo, tu je bivši teča - rekao je Luka.

- Ljudi, ovo je bolesno. Čudno je što Anita ovo ne zamera, a zamera sve što ima veze s Aneli - rekao je Dača.

pročitajte još

Osušila se sva, žao mi ju je! Asmin poklekao pred Aneli, otkrio da mu je sve teže: Odvratan sam sam sebi! (VIDEO)

- Ja ću napolje piti kafu sa Lukom - rekla je Aneli.

- Odnos se završio pre dva meseca, imaš devojku i sve što budeš rekao bilo koju glupost onda će ti se hvatati za sve. Normalno je da će Aneli da ostane u glavi i neko će reći da si hteo namerno da ovo Aneli čuje - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moramo da se vratimo na lisice, shvatamo sada da je Luka hteo lisice da proveri sebe, a ne zbog Anite - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Doživela nervni slom: Aneli histeriše jer od Miće ne može da drami i plače u miru! (VIDEO)

Domaći

PROVALILI GA: Takmičari ubeđeni da Luka koristi Anitu zarad priče, a da i dalje VOLI Aneli (VIDEO)

Domaći

Karambol u Eliti: Aneli i Anita brutalno zaratile zbog Luke, on se umešao i nastao neviđeni haos zbog prozivki! (VIDEO)

Zadruga

Anđela se trudi da ne doživi nervni slom: Sofi ponovo dala Gastozu zeleno svetlo i otvoreno flertovala s njim, on ne krije predatorski pogled! (VIDEO)

Zadruga

Žestoko raskrinkavanje: Pop priznao da Luka voli Aneli i da joj samo tera inat s Anitom, ovo će napraviti haos u Eliti! (VIDEO)

Domaći

Navijam da joj oduzmu dete: Karambol u Eliti! Kačavenda razvezala jezik i urnisala Aneli, ona uzvraća kao nikad (VIDEO)