Ekskluzivno: Donosimo vam AUDIO SNIMAK Anđelove i Anitine najskandaloznije svađe, od Marka Đedovića ni traga ni glasa (VIDEO)

Tokom sinoćnje emisije "Gledanje snimaka" nastao je opšti haos između Anite Stanojlović i Anđela Rankovića, kada ju je on optužio da mu je tokom najveće svađe u jednom prestoničkom lokalu izgovorila niz optužbi i uvreda, među kojima je i ona da je bio intiman sa Markom Đedovićem. Anita je tada istakla da je tu svađu snimila celu kada je počeo da je vređa, te i da snimak već postoji, a mi vam ekskluzivno donosimo isti.

Anita je, naime, 12. januara, otišla u policiju kako bi podnela krivičnu prijavu protiv Anđela. Ona je, tada, bila u stanici MUP-a, a tamo je dostavila sve dokaze koje ima o bivšem dečku.

Kako je istakla za Pink.rs, Anđelo je nju prijavio za uznemiravanje, a ekipa portala Pink.rs došla je u posed audio zapisa skandalozne svađe sa Anđelom koja se dogodila za Novu godinu i kada joj je on, kako je ranije istakla za naš portal, razlupao telefon.

Anita je uspela da povrati iz tog telefona audio snimak svađe, a na zapisu koji nam je dostavila čujemo kako je Anđelo psuje, vređa i napada.

U nastavku poslušajte audio zapis skandalozne svađe Anite i Anđela:

Autor: Nikola Žugić