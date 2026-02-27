Primećujem da... Oglasila se Tamara Radoman, nakon što je Luka počeo da okreće Anitu protiv nje

Sinoćnja emisija "Gledanje snimaka" donela je brojne preokrete u Beloj kući, te je tako Luka Vujović direktno pokušao da okrene svoju devojku Anitu Stanojlović protiv njene PR drugarice, Tamare Radoman, koja se ovim povodom oglasila za naš portal!

Luka je, naime, sinoć tokom emisije, spomenuo Anitinu drugaricu Tamaru Radoman, kada je Alibaba zamerio Aniti što je Maji Marinković prešla preko uvreda na Tamarin račun, a njemu nije, te je tako pred svima podsetio i svoju devojku, ali i gledaoce, na Tamarine postupke i reči koje je izgovorila.

- Tamara je komentarisala da ja treba da se ugledam na Anđela i da je Anđelo 90 odsto rekao istinu, a ona u najgorem sukobu sa njim - rekao je Luka.

Sada se za naš portal, ovim povodom, oglasila i Tamara Radoman, njena drugarica.

- Pozdrav, primećujem da se moje ime često pominje. Trenutno sam na putu i nisam ispratila sve kako bih mogla da dam adekvatnu izjavu, onako kako to inače radim. Od ponedeljka ću biti prisutnija i aktivnija, pa se tada možemo detaljnije čuti. Svakako, oni su u rijalitiju, potpuno izolovani od spoljnog sveta, i nikome ništa ne zameram jedno je život unutra, a drugo spolja - rekla je Tamara za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić