AKTUELNO

Domaći

Primećujem da... Oglasila se Tamara Radoman, nakon što je Luka počeo da okreće Anitu protiv nje

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sinoćnja emisija "Gledanje snimaka" donela je brojne preokrete u Beloj kući, te je tako Luka Vujović direktno pokušao da okrene svoju devojku Anitu Stanojlović protiv njene PR drugarice, Tamare Radoman, koja se ovim povodom oglasila za naš portal!

Luka je, naime, sinoć tokom emisije, spomenuo Anitinu drugaricu Tamaru Radoman, kada je Alibaba zamerio Aniti što je Maji Marinković prešla preko uvreda na Tamarin račun, a njemu nije, te je tako pred svima podsetio i svoju devojku, ali i gledaoce, na Tamarine postupke i reči koje je izgovorila.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tamara je komentarisala da ja treba da se ugledam na Anđela i da je Anđelo 90 odsto rekao istinu, a ona u najgorem sukobu sa njim - rekao je Luka.

Sada se za naš portal, ovim povodom, oglasila i Tamara Radoman, njena drugarica.

- Pozdrav, primećujem da se moje ime često pominje. Trenutno sam na putu i nisam ispratila sve kako bih mogla da dam adekvatnu izjavu, onako kako to inače radim. Od ponedeljka ću biti prisutnija i aktivnija, pa se tada možemo detaljnije čuti. Svakako, oni su u rijalitiju, potpuno izolovani od spoljnog sveta, i nikome ništa ne zameram jedno je život unutra, a drugo spolja - rekla je Tamara za Pink.rs.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Anitina Tamara žestoko uzvratila Ivanu Marinkoviću: Sklon je halucinacijama, alkohol mu je isprao mozak!

Domaći

Tamara Radoman poslušala Anitin apel: Iznela dokaze da je Anita ispunjavala Anđelove 'prljave želje', evo kada su imali poslednji intimni odnos (FOTO)

Domaći

Nije mi se dopala njegova... Luka polako gubi podršku od Tamare?! Za Pink.rs se oglasila Anitina drugarica, evo šta kaže o njihovim žestokim svađama

Domaći

Upozorili su me da joj ne verujem, spremna je na sve! Kreće rat! Anitina Tamara zapretila Lukinoj majci: Ići ću do kraja!

Domaći

Aneli udarila na Anitu, odmah stigla hitna reakcija njenog tima: Bićemo prinuđeni da preduzmemo ozbiljnije mere!

Domaći

Prvo oglašavanje Tamare Radoman nakon što je Anita odjavila pred svima: Evo šta je imala da kaže za Pink.rs