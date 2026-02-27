AKTUELNO

Domaći

Od večeras više ništa neće, zaista, biti isto! Ne propustite Vanredno ubacivanje u Elitu, evo ko će se useliti u Belu kuću

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo se ne propušta!

Veliki šef dokazuje iz godine u godinu da je pun iznenađenja kada je u pitanju najgledaniji rijaliti format "Elita", te je tako za večeras spremio posebno iznenađenje za gledaoce, pa i za učesnike.

Foto: Pink.rs

Naime, pre nego što bude počela emisija "Pitanja novinara", u Elitu će se useliti jedan učesnik, tačnije, muškarac, zbog kog će, sigurni smo, devojkama popadati vilice. Stoga, budite večeras uz Pink televiziju i ne propustite "Vanredno ubacivanje", a potom i emisiju "Pitanja novinara".

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Od večeras, više ništa neće biti isto: Vanredno ubacivanje promeniće sve, a odmah posle toga počinju i Nominacije

TV

Uživo na Pinku: Milan Milošević stigao u Elitu! Vreme je da takmičarima padnu maske, od večeras ništa više neće biti isto!

Domaći

Nakon ove noći više ništa neće biti isto! Večeras na TV Pink pratite VANREDNO ubacivanje, nova lica će se useliti u Belu kuću

Zadruga

Trk na Pink: Počinje radio Amnezija, više ništa neće biti isto u Eliti! (VIDEO)

Domaći

Janjuš danas ulazi u Elitu, i to u OVOJ ULOZI: Aneli čeka ozbiljan šok prvog dana 2025. godine, posle ovoga više ništa neće biti isto

Zadruga

NE MENJAJTE KANAL: Jovana Tomić Matora se upravo zaputila ka Beloj kući! Više ništa neće biti isto! (VIDEO)