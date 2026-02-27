Od večeras više ništa neće, zaista, biti isto! Ne propustite Vanredno ubacivanje u Elitu, evo ko će se useliti u Belu kuću

Ovo se ne propušta!

Veliki šef dokazuje iz godine u godinu da je pun iznenađenja kada je u pitanju najgledaniji rijaliti format "Elita", te je tako za večeras spremio posebno iznenađenje za gledaoce, pa i za učesnike.

Naime, pre nego što bude počela emisija "Pitanja novinara", u Elitu će se useliti jedan učesnik, tačnije, muškarac, zbog kog će, sigurni smo, devojkama popadati vilice. Stoga, budite večeras uz Pink televiziju i ne propustite "Vanredno ubacivanje", a potom i emisiju "Pitanja novinara".

Autor: Nikola Žugić