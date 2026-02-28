Terza mi je smetao za bilo šta sa Filipom: Poršelina bacila oko na Đukića, glavnog kazanovu, pa udarila na Boginju: Uljudi se i zaboravi da jedan mačo poput njega ne želi da bude s tobom

Odnos Filipa Đukića i Tanje Stijelje, poznatije kao Boginje, mesecima unazad intrigira javnost. Iako je Đukić promenio do sada mnoštvo devojaka, utorkom tokom žurke, ističući da ne želi vezu i da ima simpatiju u spoljnom svetu, a u pitanju je pevačica Lores, mnogi ga osuđuju zbog toga što, kako kažu, zavlači Boginju, a sada se na ovu temu oglasila Slađa Poršelina!

Kako je Slađa istakla gostujući u "Pitam za druga" na RED televiziji, njoj je tokom leta na Zlatiboru Terza, s kojim je bila u veoma bliskom odnosu, tačnije u kombinaciji, smetao da bi imala bilo šta više sa Filipom Đukićem.

- Se*s sa Filipom je brutalan, jedva čekam da izađe. Terza mi je smetao sada za bilo šta sa Filipom, jako je energičan muškarac, mislim da mu se Jovana dopala u se*su, generalno, mislim da je jako spora devojka i bez energije. On voli da kada se napije, da kada mu je lutka dole, njemu je svejedno da li je Jovana, Boginja ili bilo koja... - rekla je Poršelina, a potom se osvrnula na to kako je to onda odbio Boginju da se ljube:

Boginja je preterala, ona je smaračica. On je par puta imao se*s sa njom i muškarci su takvi, vole novo meso. Ja znam da bi me Filip startovao odmah prvo veče, kada bih ušla. On je imao i Maju i Boginju i one tri, četiri nebitne usputne. Ne može on da ima više se*sualni odnos sa Boginjom, jer mu se ona nasadi na kičmu i ne silazi sa nje. Ja sam gledala snimak kako je to ispalo, kada je video da ima prođu kod Jovane, onda je bio u fazonu "što da ne". Boginja mi ne liči ni na šta, čula sam da je Boginja naziv jer nema ko je nije preležao. Prosto devojko obuci se, uljudi se i zaboravi da jedan mačo poput Filipa ne želi da bude s tobom.

Autor: Nikola Žugić