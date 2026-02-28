AKTUELNO

Treba da ostane dosledan sebi i... Jami bez dlake na jeziku priznala da Đukiću želi život bez Teodore, nikako ih ne vidi zajedno! (VIDEO)

Neočekivano!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditeljka Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su pevačicu Jasnu Milenković Jami koja je prokomentarisala Filipa Đukića i Teodoru Delić.

- Znate kako, Filip je momak oko kog se sve devojke i one najbolje vrte, a on ništa ne radi. Ja sam imala jednog takvog drugara, sve žene su letele njemu dok on nije prstom mrdnuo - rekla je Jami.

- Da li misliš da će se desiti nešto u nedelju između Teodore i Filipa? - upitao je Panda.

- Ja bih volela da se suzdrži, ne treba mu to. Kada devojka odraste uz nekoga ko nju formira, onda i ona postaje takva. Mislim da Filip treba da bude dosledan sebi i da ne ulazi u tu priču. Mislim da mu je bilo nepotrebno ono što se desilo s Bebicom - rekla je Jami.

- Možda će mu opet biti zanimljivija jer je baš zabranjena - rekla je Stejsi.

- Možda si u pravu, ali ja bih volela da ostane ovakav i da ne bude s njom ni posle Elite. Mislim da su ovo dvoje rođeni jedno za drugo, trebaju zauvek da ostanu zajedno - rekla je Jami.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

