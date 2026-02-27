Devojka ti se prodaje za piće u Tetovu: Bora Santana naučio Anastasiju da vređa kao nikad, Terzu unakazila za sva vremena! (VIDEO)

Prošla školu!
Borislav Terzić Terza sada je prešao na Dušicu Đokić s kojom se takođe vređao nakon što je danas optužio da voli žene, a čini se da se ni u ovom sukobu strasti ne smiruju. Odmah se ubrzo umešala i Anastasija, koja je brutalnim prozivkama unakazila Terzu.
- Hektoru, svinjo - rekao je Terza.
- Mrš majmune, meni je mama bar došla - rekla je Dušica.
- S kim se ja svađam Bože oprosti - rekao je Terza.
- Izvini molim te - rekao je Dušica.
- Stavi masku, vidi na šta ličiš - rekao je Terza.
- Pogledaj sebe, vidi koliki nos imaš - rekla je Dušica.
- Koliki nos toliki ponos - rekao je Terza.
- Devojka ti se prodaje za piće u Tetovu - rekla je Anastasija.
- Plakaćete napolju obe, pogledaj na šta ličiš - rekao je Terza.
- Ko me dirne i opsuje, dobiće sve nazad - rekla je Anastasija.
- Ja te samo navlačim za sud, ćaća mora da zna da se ljubiš sa ženama - rekao je Terza.
- Evo nek bude da volim žene, šta sada? - upitala je ona.
- Pa eto, a svađaš se. Nazivaću te kako hoću, ti trpi - rekao je Terza.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić