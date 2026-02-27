AKTUELNO

Zadruga

Devojka ti se prodaje za piće u Tetovu: Bora Santana naučio Anastasiju da vređa kao nikad, Terzu unakazila za sva vremena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prošla školu!

Borislav Terzić Terza sada je prešao na Dušicu Đokić s kojom se takođe vređao nakon što je danas optužio da voli žene, a čini se da se ni u ovom sukobu strasti ne smiruju. Odmah se ubrzo umešala i Anastasija, koja je brutalnim prozivkama unakazila Terzu.

pročitajte još

Ne može da veruje da ovoliko voli JEDNU STVAR! Terza otkrio bez čega to Sofija ne može! (VIDEO)

- Hektoru, svinjo - rekao je Terza.

- Mrš majmune, meni je mama bar došla - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- S kim se ja svađam Bože oprosti - rekao je Terza.

- Izvini molim te - rekao je Dušica.

- Stavi masku, vidi na šta ličiš - rekao je Terza.

pročitajte još

Nisu ni prošetali pored stava: Terza i Kačavenda ćaskaju kao da se nikad nisu vređali, on je i pohvalio! (VIDEO)

- Pogledaj sebe, vidi koliki nos imaš - rekla je Dušica.

- Koliki nos toliki ponos - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Devojka ti se prodaje za piće u Tetovu - rekla je Anastasija.

- Plakaćete napolju obe, pogledaj na šta ličiš - rekao je Terza.

- Ko me dirne i opsuje, dobiće sve nazad - rekla je Anastasija.

pročitajte još

SRCE NA MESTU: Sofija i Terza ponosni jer je njihova ljubav uspela da prebrodi sve prepreke i pronađe svoj put! (VIDEO)

- Ja te samo navlačim za sud, ćaća mora da zna da se ljubiš sa ženama - rekao je Terza.

- Evo nek bude da volim žene, šta sada? - upitala je ona.

- Pa eto, a svađaš se. Nazivaću te kako hoću, ti trpi - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Unakazila ga za sva vremena: Milena demolirala Terzu brutalnim uvredama, on je izljubio kao nikad! (VIDEO)

Zadruga

Pojela ga sujeta: Bora urniše Anastasiju jer ne može da akcija kao Filip Đukić, ponovo je vređa za sve pare! (VIDEO)

Zadruga

Karambol ne prestaje: Kačavenda i Jakšićka se najstrašnije vređaju, Milena je unakazila za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Bora Santana ne gasi vrerđalicu: Pljuje Vanju i Anastasiju za sve pare, niko ne može da ga smiri! (VIDEO)

Zadruga

Drugi će ti ZAVRTATI UŠI kad dođe vreme! Terza zarežao na Santanu, ovaj mu odgovrio: Ti i tvoja devojka ste OPRALI Milicu Veličković za sva vremena! (

Zadruga

TRETIRA JE KAO PRINCEZU! Bora obasipa Anastasiju poljupcima, ona se topi! (VIDEO)