Devojka ti se prodaje za piće u Tetovu: Bora Santana naučio Anastasiju da vređa kao nikad, Terzu unakazila za sva vremena! (VIDEO)

Prošla školu!

Borislav Terzić Terza sada je prešao na Dušicu Đokić s kojom se takođe vređao nakon što je danas optužio da voli žene, a čini se da se ni u ovom sukobu strasti ne smiruju. Odmah se ubrzo umešala i Anastasija, koja je brutalnim prozivkama unakazila Terzu.

- Hektoru, svinjo - rekao je Terza.

- Mrš majmune, meni je mama bar došla - rekla je Dušica.

- S kim se ja svađam Bože oprosti - rekao je Terza.

- Izvini molim te - rekao je Dušica.

- Stavi masku, vidi na šta ličiš - rekao je Terza.

- Pogledaj sebe, vidi koliki nos imaš - rekla je Dušica.

- Koliki nos toliki ponos - rekao je Terza.

- Devojka ti se prodaje za piće u Tetovu - rekla je Anastasija.

- Plakaćete napolju obe, pogledaj na šta ličiš - rekao je Terza.

- Ko me dirne i opsuje, dobiće sve nazad - rekla je Anastasija.

- Ja te samo navlačim za sud, ćaća mora da zna da se ljubiš sa ženama - rekao je Terza.

- Evo nek bude da volim žene, šta sada? - upitala je ona.

- Pa eto, a svađaš se. Nazivaću te kako hoću, ti trpi - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić