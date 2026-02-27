Pink.rs u posedu snimka koji će razoriti Matorinu porodicu: Cimi posetio njenog brata, zbog Zoranovih reči će Tomićeva ČUPATI KOSU S GLAVE (VIDEO)

Večeras, u Belu kuću, useliće se Milan Zlatanović, poznatiji kao Cimi, dečko iz Železnika, rešio je da totalno raskrinka Jovanu Tomić Matoru, a sada je ekipa portala Pink.rs došla u posed ekskluzivnog snimka koji se nimalo, po svemu sudeći, neće dopasti samoj Matoroj.

Cimi je, naime, pre ulaska, posetio Matorinog rođenog brata, Zorana, za kog Matora neretko ističe da ga mnogo voli, ceni i poštuje. On se usnimio sa Matorinim bratom, koji je ovom prilikom pozdravio Boru Santanu, Matorinog ljutitog neprijatelja i rivala, koji je u toku sukoba sa njom izvređao njenu porodicu, zbog čega je i popio tužbu.

- Ovo je brat Zoran, od Jovane Tomić Matore, rođeni brat Matorin - rekao je Cimi.

- Pozdravljam Boru, brate moj, ne ljutim se na njega. Ne brini se i Budža te voli - rekao je Zoran, aludirajući na to da ga Matorin otac, Hranislav pozdravlja i voli, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Podsetimo, u jednoj od svađa sa Borom, Matora je istakla da ukoliko neko iz njene porodice bude pričao sa Borom i oprostio mu uvrede i pretnje, da će ona završiti sa njima svaku komunikaciju, a da li će se zaista odreći porodice zbog ovog snimka i Santane, ne preostaje nam ništa drugo, no, da ispratimo.

"Tvojoj porodici i tebi će biti zabranjeno da priđeš mojoj kući"

Tokom jedne od brutalnih svađa koje su imali Matora i Bora za crnim stolom, Tomićeva je žestoko ponovo udarila na Santanu, ni ne sluteći šta se dešava u spoljnom svetu.

- Samo ću ti reći da će tvojoj porodici i tebi biti zabranjeno da priđeš mojoj kući. Sve što bude rekao neka podrška šalje, a onda da se dodaje na tužbu. Je l' sam ja u sekti? Da li mi je mama lezbijka? Da li sam zavela porodicu u crno? - rekla je Matora.

- Da li sam ja p*der? - pitao je Bora.

- Ja pokažem snimak kako ga ljubiš, pljuješ mu u usta i kako Anastasija priča da ti se digao k*rac. Kako ćeš da demantuješ što si rekao da su devojke sa mnom na silu? Sa tobom se raspravljam na sudu, tuži i ti za sve što imaš. Ja ću tebe činjenicama da razvalim - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić