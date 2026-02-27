AKTUELNO

Pokrenuo Matorino uništenje! Cimi izneo kompletnu istinu o njenom odnosu sa ocem i bratom, ne prestaje da rešeta: Zoran mi je rekao... (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok!

Uskoro će se u Belu kuću useliti novi učesnik Elite 9, Milan Zlatanović Cimi, koji je takođe bivši prijatelj Jovane Tomić Matore. On je ovom prilikom odmah krenuo da razotkriva Matoru.

Foto: TV Pink Printscreen

-Večeras ćemo da skinemo maske mnogima. Pročešljaćemo sve, da izađe istina na videlo. Većina imaju maske. Ja ću da ih satrem! - rekao je Cimi.

- Koga ćeš raskrinkati iz Železnika? - pitao je Joca.

- Meni kažu da si se zakačio sa Jocom Rajićem - rekao je Darko.

- Onda menjam ploču, ubacujem i njega u centrifugu. Ja sam iz Železnika, predstavljam radničku klasu, stolar sam po struci. Ulazim da se zaj*bavam i ulazim da rasturim maske. Grlat sam, umem da ih preklopim sve - rekao je Cimi, pa se osvrnuo na komšije iz Železnika.

Foto: TV Pink Printscreen

Pink.rs u posedu snimka koji će razoriti Matorinu porodicu: Cimi posetio njenog brata, zbog Zoranovih reči će Tomićeva ČUPATI KOSU S GLAVE (VIDEO)

- Matora mi je fokus! Imam zacrtan cilj šta ću da radim. Sa njenim bratom sam se slikao i napravio sam video gde on podržava Boru. Zoran mi je rekao da ga boli uvo za Matoru, a pozdravlja Boru. Da je htela ona bi se skućila u Železniku. Taj kafić ne drži onda, nego se g*zui da pravi račun. Znamo svi Matoru... Kod oca jeste malo uložila, ali što se kaže zapušava rupe. Ona ide na kartu da će Bora da se izvini. Kad je čovek čuo da se ona ženi ili udaje za Anitu, Bože sačuvaj... Čovek nije to očekivao. On je očekivao da se uda kao i svako normalno žensko. Kad je nju dovela kod kuće čovek je poludeo. Sigurno jeste uticalo na njegovo zdravstveno stanje. Čika Budža, tako ga zovemo u kraju. On se družio sa mojim ocem pokojnim. Ona dinar bratu nije dala. On se ponosi što nije uzeo dinar, kaže da sad ne bi mogao da spava. Čim je kročila na zvezdani put promenila se, mislim na imaginarni put - ispričao je Cimi.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

