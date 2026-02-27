Prevarila ga i slupala mu auto! Novi takmičar Elite o bivšem dečku Dušice Đokić, pa najavio Matorin TOTALNI PAD: Setila se porodice kad je obolela! (VIDEO)

Žestoko!

Milan Zlatanović Cimi izneo je saznanja i o Vanji Živić, koja je takođe iz njegova poznanica iz Železnika.

- O Vanji znam jako malo. Bila je jako lepa devojka, ne znam šta joj je ovo trebalo, bavila se bodi bildingom. Doziraću sa informacijama da mogu tamo da pričam - rekao je Cimi.

- Znaš li za skandale u njenoj emotivnoj vezi? - pitao je Darko.

- Bilo je tu svega - rekao je Cimi.

- Poznaješ i bivšeg dečka od Dušice? - pitala je Ana.

- Prevarila ga je dok je u zatvoru, on je i sad tamo. Dolazila je ona u bračne posete i prevarila ga je sa drugarom koji ju je vozio u posete. Ona je sa Janjušem taman ušla u priču, pa je povukla ručnu zbog dečka. I njoj ću da kažem da treba da je bude sramota, slupala mu je auto. Kad je voliš daješ joj pare... On kaže da ne bi voleo da se spominje, ja sam rekao da moram jer je u kolotečini. Bar da ga je ispratila dok izađe... - rekao je Cimi, pa se osvrnuo na Matoru ponovo:

- On je već zdravstveno... On nema snage ni da se posvađa. Pre je bio onako jak, kad zagrlati svi pobegnu iz kuće. Njen brat ne podržava ništa. Ona se sad setila porodice kad je porodica obolela. Gde je bila unazad deset godina? Nisi mogao da je uhvatiš ni za glavu ni za rep. Sve ću da kažem kako je izgubila nevinost kad uđem, videćete - rekao je Cimi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić