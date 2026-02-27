AKTUELNO

Domaći

Prevarila ga i slupala mu auto! Novi takmičar Elite o bivšem dečku Dušice Đokić, pa najavio Matorin TOTALNI PAD: Setila se porodice kad je obolela! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Milan Zlatanović Cimi izneo je saznanja i o Vanji Živić, koja je takođe iz njegova poznanica iz Železnika.

- O Vanji znam jako malo. Bila je jako lepa devojka, ne znam šta joj je ovo trebalo, bavila se bodi bildingom. Doziraću sa informacijama da mogu tamo da pričam - rekao je Cimi.

- Znaš li za skandale u njenoj emotivnoj vezi? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bilo je tu svega - rekao je Cimi.

- Poznaješ i bivšeg dečka od Dušice? - pitala je Ana.

- Prevarila ga je dok je u zatvoru, on je i sad tamo. Dolazila je ona u bračne posete i prevarila ga je sa drugarom koji ju je vozio u posete. Ona je sa Janjušem taman ušla u priču, pa je povukla ručnu zbog dečka. I njoj ću da kažem da treba da je bude sramota, slupala mu je auto. Kad je voliš daješ joj pare... On kaže da ne bi voleo da se spominje, ja sam rekao da moram jer je u kolotečini. Bar da ga je ispratila dok izađe... - rekao je Cimi, pa se osvrnuo na Matoru ponovo:

Foto: TV Pink Printscreen

- On je već zdravstveno... On nema snage ni da se posvađa. Pre je bio onako jak, kad zagrlati svi pobegnu iz kuće. Njen brat ne podržava ništa. Ona se sad setila porodice kad je porodica obolela. Gde je bila unazad deset godina? Nisi mogao da je uhvatiš ni za glavu ni za rep. Sve ću da kažem kako je izgubila nevinost kad uđem, videćete - rekao je Cimi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Razotkrivanje počelo: Mina jedva dočekala da odruka Luku i Anitu, tek će nastati novi haos kad se za ovo sazna! (VIDEO)

Domaći

Ona je puštala nokat da me iseče kad prođe pored mene: Bivši dečko Jovane Cvijanović stao na put njenim lažima, pa otkrio kakve mu je probleme stvaral

Zadruga

NOVI HAOS BORE SANTANE! Ne može da svari poljubac Anastasije i Murata, uvredama unakazio bivšu, pa je PLJUNUO! (VIDEO)

Zadruga

Dočekale svojih pet minuta: Boginja i Vanja zajedničkim snagama oplele po Bori, pa ga proglasile ŠLIHTAROM i DRUKAROM, on najavio tužbe! (VIDEO)

Zadruga

Novi sukob trese Elitu: Anđelo i Dača se urnišu prozivkama, umešala se Kačavenda i nastao haos! (VIDEO)

Zadruga

Nije znao ko je crna mamba: Maja dočekala Alibabu na zicer i namestila ga kad se najmanje nadao! (VIDEO)