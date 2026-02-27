Mama Sare Stojanović nek se spremi! Cimi rešen da osvoji srce njene ćerke, otkrio kako gleda nju (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milan Zlatanović Cimi nastavio je razgovor sa voditeljima i novinarima, te je tako otkrio da mu se dopada Sara Stojanović.

- Čuo sam da ti se jedna učesnica vrlo dopada, hoćeš pokušati da je osvojiš - rekao je Darko.

- Pokušaću, pokušaću - rekao je Cimi.

- Ja sam čuo da se Cimiju jako dopada Sara Stojanović - pitao je Darko.

- Jeste, da, nesnađena je, treba neko da je uhvati i da je usmeri...Delili smo mi i kada smo bili mali, gde će Bora da se ljuti, može samo da bude srećan...Prođem ja i kroz njen (Milosava) krevet, kažem joj: "Hajde da vidimo te akrobacije" - rekao je Cimi.

- Dobio sam informacije da se zakačio sa Jocom i da ne mirišete Jocu, kažu da se on uzvezdio, da nikoga ne prepoznaje - pitao je Darko.

- Dobro, jeste. Hemijska za rever za levu stranu, priđeš da mu pružiš ruku moraš da mu daš papir da ti da autogram, to je to...Šta ima da kažem, ja ulazim, on je ispao - rekao je Cimi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić