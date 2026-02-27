On je psihopata! Cimi se ne zaustavlja, žestoko napoljuvao Bebicu, pa dao sud o Filipovom povlačenju (VIDEO)

Reže rečima!

Milan Zlatanović Cimi je novi učesnik Elite 9. Voditeljka Ana Radulović iskoristila je priliku da od njega izvuče još neke informacije o takmičarima. On je ovom prilikom dao svoj sud o odnosu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Niko mi nije kul, svako gleda sebe. Družili su se po četiri meseca i ona svako svakoga izda i proda. Kako prema meni tako i ja prema njima! Izgled ume da vara, ko bude udario zaj*bao se! Nije ni Aneli bila neka majka. On je tip čoveka koji će da radi, a ona da sedi kući i da je pokaže subotom. On se malo uzvezdio. Kako oni prema meni, tako i ja prema njima.

- Kako gledaš na odnos Teodore, Bebice i Filipa? - pitala je Ana.

- Svi znamo Bebicu... Gurao je Miljanu u kolicima. Ona je rekla Bebica i tako je ostalo. Krivo mi je za Filipa kako je mogao onako da ga iscima i da se povuče. Bebica je psihopata. Teodora je jedan namazani kvarnjak. Tačno zna gde da stavi tačku, a gde zarez. Za stolom dobacuje da bi njega isprovocirala. On je njoj usadio da gleda u njega kao da ima amove.

- Kako ti deluju Anita i Luka? - pitala je Ana.

- Ona histeriše za sitnicu. Bolje da bude sa Lukom, ali histeriše i vrti ga oko malog prsta. On je bio osam godina na koledžu, ali inostranom - rekao je Cimi.

