Priredio joj hladan tuš! Matora doletela puna sreće do Cimija, on je odmah postavio na svoje mesto! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo nije očekivala!

Nakon predstavljanja, Milan Zlatanović Cimi porazgovarao je sa Borom Santanom, a ubrzo je došla i Jovana Tomić Matora puna sreće što ga vidi.

- Jesi dobro? - pitala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljut sam na tebe - rekao je Cimi.

- Ovo je inače prvi Matorin komšija i kum Joce Rajića, kralj Železnika - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Zatim je krenuo sa upoznavanjem ostalih cimera. Kada je došao do Milosave Pravilović razgovarao je sa njom o Jovanu Rajiću u koga je bila zaljubljena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

