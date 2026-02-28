Priredio joj hladan tuš! Matora doletela puna sreće do Cimija, on je odmah postavio na svoje mesto! (VIDEO)

Ovo nije očekivala!

Nakon predstavljanja, Milan Zlatanović Cimi porazgovarao je sa Borom Santanom, a ubrzo je došla i Jovana Tomić Matora puna sreće što ga vidi.

- Jesi dobro? - pitala je Matora.

- Ljut sam na tebe - rekao je Cimi.

- Ovo je inače prvi Matorin komšija i kum Joce Rajića, kralj Železnika - rekao je Bora.

Zatim je krenuo sa upoznavanjem ostalih cimera. Kada je došao do Milosave Pravilović razgovarao je sa njom o Jovanu Rajiću u koga je bila zaljubljena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić