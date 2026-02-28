Prebledela: Matora saznala za bratovo podržavanje Bore Santane, na sve načine pokušala da zaustavi Cimijevo raskrinkavanje! (VIDEO)

Nije znala šta ju je snašlo!

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku emisije "Pitanja novinara" sa novim učesnikom Elite 9, Milanom Zlatanovićem Cimijem.

- Tek ću da pljujem, nisam ušao da se družim! - rekao je Cimi.

- Zbog čega si rekao da skidaš maske kompleksašima, prvenstveno Matoroj? - pitao je Darko.

- Odrekla se porodice! Ko ti je brat? - pitao je Cimi.

- Verovatno je sa tvojim kod mene kući, on se druži sa tvojim. Ja sam te pozdravila preko majke kad si bio u zatvoru. Ja sam se odrekla Zorana? Jeste, u pravu si - rekla je Matora.

- Ja sam rekao istina. Svi neka uđu na Pink.rs da vide kako se Zoran izjasnio - rekao je Cimi.

- Društvene mreže Gore! Cimi se snimio za društvene mreže sa Zoranom, pozdravio je i pružio punu podršku Bori Santani, rekao je da mu ništa ne zameraju - rekao je Darko.

- Ja u to verujem, oni vole Boru. Moj otac je rekao da se ne kačim sa Borom, ali nije tačno da ga podržava - rekla je Matora.

- Matora je rekla da ko se tebi bude javio da je sa njom završio i onda dolazimo do snimka sa njenim rođenim bratom - rekao je Darko.

- Zoki je moj brat! Ja sam njoj sve to rekao u besu. Nikad se ne bi pobili u životu. Oni bi svi prvi stali na stranu Zokija - rekao je Bora.

- Svi su na Borinoj strani, na Matornoj nije niko jer se odrekla svog kraja. Ćile je 1% uz Matoru. Naš kraj je specifičan, svi se držimo jedni uz druge. Svako pušta korenje odakle je ponikao. Svadba sa Anitom, mrak na oči. Čovek je bolestan i neću da iznosim neke frapantne stvari, malo ću da doziram. Kako čoveku da ne padne mrak na oči kad je dovela ženu. Nije mu bilo dobro! To svi znamo i to je to. Ne znam da li je Dragana bila kod nas u kraju da ga upozna - rekao je Cimi.

- Bila je više puta - rekla je Matora.

- Čovek je drugi soj ljudi, ne može da se poredi sa ovima, ne podržava i tako će da bude. Zarad zdravstvenog stanja je olabavio malo, kao i moj pred smrt, ali kasno - rekao je Cimi.

- Rekao si da se porodica setila tek kad se razbolela - rekao ej Darko.

- Kad je bila sa Anitom tad se vratila u rkaj. Godinama nije bila u kraju. Zaklela se zemlja raju da se sve tajne uvek saznaju. Kažeš Matoroj u poverenju ako hoćeš da se nešto sazna. Ja te izbacio na stori kako se svađaš, posle prolazim i kažem "Gde si Matora, vidi šta sam izbacio", a ona limunada. Zaboravila si kraj i tu nema mnogo matematike - rekao je Cimi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić