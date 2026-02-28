On će opet zbog p*čke raditi iste stvari! Aneli ne veruje u Asminovu promenu, sigurna da mu ćerka nije na prvom mestu! (VIDEO)

Pravo u rebra!

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je da ispituje Aneli Ahmić o odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Šta misliš da je uticalo na Asminovu promenu načina razmišljanja? - pitao je Darko.

- Uticalo je dosta toga. Ne bih ja pričala o tome, ali verovatno neko kalkulisanje u njegovoj glavi i neki viši interes, ne bi li se prikazao u drugačijem, malo boljem svetlu - rekla je Aneli.

- On zahteva da se ne blamiraš, a kako se on ponaša? - pitao je Darko.

- On je blam, dopustio je da ga zaj*bava jedna Maja Marinković. Ja njima upravljam kako ja želim. Ona me naziva Divna Dnk, a svu moju garderobu je tražila od mene - rekla je Aneli.

- Oni rešavaju sve osim deteta. Oni rešavaju Maju Marinković - rekla je Maja.

- Ja ne želim da im nešto pokvarim. On je jedan nemoćan muškarac. Prodao bi sutra mene. Ako mu uđe bivša prodao bi sve, pa i mene i opet bi došlo na isto. Ja ne želim da on mene žali, ali me ne žali iskreno nego glumi. Ja jedem i pijem ovde i zarađujem novac, zašto bi me neko žalio. Jedino ja samu sebe mogu da žalim - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš što je Kačavenda ponovo ispirala mozak Asminu da nije normalno da ima sa tobom normalan odnos? - pitao je Darko.

- Možda je i ona potajno zaljubljena u njega. I da mu ona to ne govori, taj mozak se ne može nikada promeniti. On će opet zbog p raditi iste stvari. Milena može da priče samo ono što ona misli, ali sutra kad bude imao drugu ženu radiće isto ovo - rekla je Aneli.

- Njoj su druge žene problem. Ona moje žene ne podnosi! Ja kad volim ženu i kad je diraš j*baću ti mater. I ti kad imaš momka ja njega moram da prihvatim - rekao je Asmin.

- Dete mu nije na prvom mestu. On nije takav bio kad smo mi živeli zajedno - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić