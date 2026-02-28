Polako priprema put ka Asminu? Klela se u VELIKO PRIJATELJSTVO, a sad dobila amneziju: Maja navodno nije znala da je Stanija Alibabina verenica! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković kako bi čuo i njenu stranu priče o odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Rekla si da ti se Asmin izvinio po stoti put, da li si nekad osetila potrebu da se izviniš njemu? - pitao je Darko.

- Bila bih licemerna kad bih se ovde lažno izvinjavala. On je mene prvi vređao kad sam komentarisala njegovu temu. Samo lud čovek može da pomisli da je on peder. Ne mislim da je gej naravno. Mislim da jesu prodali porodicu, prodali su se ovde međusobno. Sve su prodali zarad rijalitija. Pričaju kako mi komentarišemo njihovo dete i porodicu, a oni su sami uveli tu temu - rekla je Maja.

- Rekla si da nije ni čudo što bi Asmin tebe oženio jer je imao samo loše izbore, da li si svesna da si aludirala na Staniju? - pitao je Darko.

- Aludirala sam na Aneli. Ja ne znam da je on Staniju hteo da ženi. Mislim da je kanalizacija životni problem sa Aneli Ahmić. Njega ne gledam na taj način. Moraš da paziš kome dete praviš - rekla je Maja.

- Kako je moguće da nisi znala da je tvoja velika prijateljica Stanija bila verena za njega? - pitao je Darko.

- Ja ne moram da znam! On je sam sebe srozao sa svojim izborima posle Stanije. Miljana Kulić i Aneli Ahmić... Da nije bilo Stanije DObrojević ne bi bilo ni ove priče u rijalitiju - rekla je Maja.

- Kako komentarišeš što je rekao da ga je Bog spasio od tebe? - pitao je Darko.

- U pravu je. Kome se jednom dogodim u životu od mene izlečenja nema - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić