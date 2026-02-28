Anita ubeđena da je Lukina najveća ljubav! Pokušala da ponizi Aneli, pa dobila brutalnu povratnu, a evo da li drži Minu u šaci i dalje! (VIDEO)

Razvezala!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Anitu Stanojlović kako bi sa njom porazgovarao o Luki Vujoviću.

- Kako komentarišeš što svi kažu da si se isfolirala kad si rekla da ti ne smeta da Luka zove Nerija tečovo? - pitao je Darko.

- Ne znaju ni oni više šta hoće od mene. Nerio i Luka se šale kad sam ja tu, nije mi iza leđa. Rekla sam da povede računa jer se svaka njegova reč tumači - rekla je Anita.

- Zbog čega ti smeta kad je Aneli ta koja se meša, kad si se i ti mešala? - pitao je Darko.

- Ja se ne bih mešala da nisam imala povratnu. Ti devojko nisi imala faktor x da zadržiš muškarca! - rekla je Anita.

- Da li si svesna koliko si nesigurna u Luku vređanjem Aneli? - pitao je Darko.

- Ona je trebala da j*be mater onda. ja sam sad sa njim dva i po meseca i to je moja prirodna reakcija da odbranim nešto što je moje. Neću je vređati jer je rekla da menja tok svog rijalitija i neću da izvlačim loše osobine iz nje. Danas je bila moja poslednja uvreda na njen račun - rekla je Anita.

- Ako nije voleo Aneli zašto se maltene odrekao svog oca? - pitao je Darko.

- Džabe, ono što sam videla je bilo sve samo nije bila ljubav. Ne može ona akko je volela njega da se dopisuje sa Janjušem i ide u hotel sa Janjušem, on Maji ne može da daje paštetu i dođe kod mene - rekla je Anita.

- Kako si mogla da voliš Anđela a da budeš sa Filipom i Boškićem? - ubacila se Aneli.

- Anita je čekala sedam meseci da preboli. Meni on pokazuje da me voli. Ne mislim da je vanserijska ljubav, ali mislim da će mene više ceniti i poštovati kada mu kažem da mora da bude u super odnosima sa porodicom. Ja ga guram u porodičan život, a ona ga je odvajala - rekla je Anita.

- Mina kaže da služiš samo Luki za s*ks - rekao je Darko.

- Ja sam čuo kako je ona Viktoru rekla da mu služi samo za s*ks, a ja to Luki nisam rekla i ne optužujem ga - rekla je Anita.

- Ti si rekla da te nervira jer Anđelo namerno produbljuje sve teme - rekao je Darko.

- Ja ne želim da se svađam više, mene zanima samo moja veza. Ne vidim poentu da se produbljuje. Ja kapiram da je poenta da Đedović i ja ratujemo, ali nema ništa od toga. Nek me pozove Drvence - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić