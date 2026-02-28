PUKLA TIKVA! Anita zabranila Luki da spominje Tamaru, a evo zbog čega je raskinula! (VIDEO)

Au!

Anita Stanojlović i Luka Vujović su razgovarali ispred kuće, kada mu je ona natrljala na nos spominjanje njene najbolje drugarice Tamare.

- Aneli kaže da sam je pogledao sad, a ja nisam. Nisam je video, verovatno bih se nasmejao ili bi je pogledao tužno kako ona kaže - rekao je Luka.

- Aha, videćemo. Ubeđivao si sve da je laž - rekla je Anita.

- Smem li da popijem jedno energetsko piće pošto ne smem Tamarin upaljač da koristim? - rekao je Luka.

- Malopre si rekao da te boli k*rac šta Tamara misli - rekla je Anita.

- Rekao sam i za Biljanu. Rekao sam ako te Tamara brani, da će Biljana da stane na moju stranu ako me udaraš. Sad ti kažem opezt da me boli k*rac šta će da kaže Tamara za mene - rekao je Luka.

- Samo me izazivaj! Ona ima pravo da misli tako na osnovu tvojih postupaka- rekla je Anita.

- Nije lepo da kažem da me boli k*rac, ali me boli uvo. Moj život, meni na štetu! Ja kad shavtim d asam pogrešio ja se izvinim - rekao je Luka.

- Nećeš spomenuti jedno slovo njenog imena - rekla je Anita.

- Poštujem - rekao je Luka.

- Nemoj da me izazivaš! - vikala je Anita, dok joj se Luka smejao u lice.

Ubrzo je Anita počela da preti Luki kako će ga udariti, te je on njoj rekao da može da uzvrati i uštinuo je, što je nju izbacilo iz takta, pa je raskinula.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić