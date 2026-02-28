AKTUELNO

Domaći

Opet će svi skočiti na mene, ali slažem se s njom: Oglasila se Biljana Vujović nakon novog haosa Luke i Anite, pa Tamari pružila podršku javno!

Izvor: Pink.rs, Foto: pink.rs, E-Stock/Rajko Ristić ||

Biljana Vujović često u poslednjem periodu brani emotivnu vezu svog sina Luke Vujovića i Anite Stanojlović, tvrdeći da vidi ljubav u njihovom odnosu i da im je baš zbog toga podrška.

Iako Luka i Anita imaju svoje momente ispunjene ljubavlju, čini se da kada se pogleda celokupna slika njihovog odnosa da pak preovladava ono loše, odnosno svađe kojih je iz dana u dan sve više.

pročitajte još

To su trenuci naše nemoći, pa tako reagujemo: Luka pokušao da opere njegove i Anitine kikseve, pa progovorio o Aneli (VIDEO)

Naime, Luka i Anita su se jutros posle emisije žestoko posvađali nakon što je on rekao da ga boli uvo za mišljenje Tamare Radoman što se Aniti nimalo nije dopalo, te je i raskinula s njim.

Foto: TV Pink Printscreen

Mi smo iz tog razloga kontaktirali Lukinu majku Biljanu kako bi nam otkrila svoje mišljjenje o ovoj situaciji, a ona je svakako bila na strani Tamare Radoman:

pročitajte još

Preokret: Biljana Vujović podržava Anitu da izbije Luki sve pare iz džepa? Pozvali smo je, a onda je usledio šok...

- Luka i Anita moraju da čekaju Uskrs da bi znali da ni Tamarana nema ništa protiv Luke, kao ni ja protiv Anite. Opet će svi skočiti na mene, ali i ja sam mišljenja kao Anita. Uvek sam štitila prijateljstvo i nisam dala na moje drugarice čak ni majci. Luka treba da se ugrize za jezik pre nego što izgovori Tamarino ime kao i Anita koje ime jer im niko ne misli bolje od nas dve. Naravno tu je i Anitina majka, ali ona ne daje izjave i Luka nije rekao ništa za nju. Tamara ima prezime koje nosi težinu. Njen stric je meni puno pomogao u životu i ja to pamtim. Od takve loze, ne može da ispadne loš čovek. Ja nisam primetila ništa ružno sa Tamarine strane, tako da se Luka nesvesno ogrešio o nju - rekla je Biljana,

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Preokret: Biljana Vujović podržava Anitu da izbije Luki sve pare iz džepa? Pozvali smo je, a onda je usledio šok...

Domaći

Biljana Vujović očajna zbog pomirenja Aneli i Luke: Neće mu biti dobro kad o njoj bude saznao sve što znamo mi!

Domaći

PITAM SE DA LI NEKO TOLIKO NE VOLI SVOJE DETE ILI JE TO SAMO PRIMITIVIZAM?! Biljana Vujović žestoko uzvratila Grofici zbog uvreda na račun sina i bivš

Domaći

Lukina majka besna kao ris! Najavila tužbe, pere se od prepiski gde vređa Anitu: Podržavam je, ovo je LAŽ! (VIDEO)

Domaći

PRVA MESEČNICA, PRVI RASKID?! Drama Anite i Luke trese Elitu, hitno reagovala njegova majka Biljana: Neće pristati na njene ultimatume!

Domaći

MOJ SIN SVE RADI PO ZASLUZI Lukin otac ponovo udario na Aneli! Opravdao njeno poniženje, pa Sandru vinuo u nebesa: Dosledna je našeg prezimena!