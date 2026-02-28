Opet će svi skočiti na mene, ali slažem se s njom: Oglasila se Biljana Vujović nakon novog haosa Luke i Anite, pa Tamari pružila podršku javno!

Biljana Vujović često u poslednjem periodu brani emotivnu vezu svog sina Luke Vujovića i Anite Stanojlović, tvrdeći da vidi ljubav u njihovom odnosu i da im je baš zbog toga podrška.

Iako Luka i Anita imaju svoje momente ispunjene ljubavlju, čini se da kada se pogleda celokupna slika njihovog odnosa da pak preovladava ono loše, odnosno svađe kojih je iz dana u dan sve više.

Naime, Luka i Anita su se jutros posle emisije žestoko posvađali nakon što je on rekao da ga boli uvo za mišljenje Tamare Radoman što se Aniti nimalo nije dopalo, te je i raskinula s njim.

Mi smo iz tog razloga kontaktirali Lukinu majku Biljanu kako bi nam otkrila svoje mišljjenje o ovoj situaciji, a ona je svakako bila na strani Tamare Radoman:

- Luka i Anita moraju da čekaju Uskrs da bi znali da ni Tamarana nema ništa protiv Luke, kao ni ja protiv Anite. Opet će svi skočiti na mene, ali i ja sam mišljenja kao Anita. Uvek sam štitila prijateljstvo i nisam dala na moje drugarice čak ni majci. Luka treba da se ugrize za jezik pre nego što izgovori Tamarino ime kao i Anita koje ime jer im niko ne misli bolje od nas dve. Naravno tu je i Anitina majka, ali ona ne daje izjave i Luka nije rekao ništa za nju. Tamara ima prezime koje nosi težinu. Njen stric je meni puno pomogao u životu i ja to pamtim. Od takve loze, ne može da ispadne loš čovek. Ja nisam primetila ništa ružno sa Tamarine strane, tako da se Luka nesvesno ogrešio o nju - rekla je Biljana,

Autor: N.Panić