Tenzija se ne smiruje: Maja i Aneli više ne mogu očima da se gledaju, prozivke pljušte na sve strane! (VIDEO)

U Beloj kući takmičari trenutno biraju najbeskrupulozniju osobu, a Aneli Ahmić je dobila reč.

- Prvo mesto je Asmin naravno i kod mene će biti uvek na negativnim anketama. On pljuje moju porodicu i govori da će ih uništiti, a ta porodica mu čuva ćerku - rekla je Aneli.

- Tvoja porodica je već uništena - rekao je Alibaba.

- Drugo mesto je naravno Anita koja tera Luku da mene pljuje i izmišlja stvari, a treće mesto je naravno ćelavi kepec Luka koji ne vadi moje dete iz usta - rekla je Aneli.

- Aneli Ahmić je na prvom mestu i ona je ovde prodala apsolutno sve. Ona je majka monstrum i bitnije su joj prve teme u rijalitiju nego sopstveno dete. Moja porodica je najdivnija, veliki pozdrav za moju mamu i tatu - reklaa je Maja.

- Paljba, svima ću vam upadati u reč jer ste ološi jedni - rekla je Aneli.

- Šta je mama? Kaži - rekla je Maja.

- Pitaj svoju mamu koja te ostavila - rekla je Aneli.

- Ona je u stanju da proda sve. Druga osoba je Asmin, a treća osoba je Janjuš jer sam ja neko ko je tebi nakon svega pokazala poštovanje. Nikada te nisam uvredila, zamerila sam ti mali budžet - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

