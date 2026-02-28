Žizela i Divna DNK: Alibaba proglasio Maju i Aneli sestrama, pa ih brutalno potkačio! (VIDEO)

One poludele!

U Beloj kući takmičari trenutno biraju najbeskrupulozniju osobu, a Asmin Durdžić je dobio reč.

- Prva osoba je Divna Dnk odnosno Aneli Ahmić, drugo mesto je njena sestra Žizela i treće mesto je Luka - rekao je Alibaba.

- Anita je postala prema sebi bezosećajna, prema Luki nemaš obzira. Slušao sam sinoć Darka koji ti priča da ne radiš neke stvari, a tebe boli k*rac. Ti trebaš da imaš obraz prema svom dečku i svom detetu. Druga osoba je Milena Kačavenda dok je treća osoba Teodora - rekao je Janjuš.

- Ne brini se ti za mene, zamoliću te i za moje dete - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić