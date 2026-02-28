AKTUELNO

Zadruga

Žizela i Divna DNK: Alibaba proglasio Maju i Aneli sestrama, pa ih brutalno potkačio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

One poludele!

U Beloj kući takmičari trenutno biraju najbeskrupulozniju osobu, a Asmin Durdžić je dobio reč.

- Prva osoba je Divna Dnk odnosno Aneli Ahmić, drugo mesto je njena sestra Žizela i treće mesto je Luka - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Polako priprema put ka Asminu? Klela se u VELIKO PRIJATELJSTVO, a sad dobila amneziju: Maja navodno nije znala da je Stanija Alibabina verenica! (VIDE

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita je postala prema sebi bezosećajna, prema Luki nemaš obzira. Slušao sam sinoć Darka koji ti priča da ne radiš neke stvari, a tebe boli k*rac. Ti trebaš da imaš obraz prema svom dečku i svom detetu. Druga osoba je Milena Kačavenda dok je treća osoba Teodora - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Nije ni Relja kriv! IMA ŽENU I DECU! Luka ponovo 'slučajno' u svađu upetljao Popovića, Anita pristaje na sve! (VIDEO)

- Ne brini se ti za mene, zamoliću te i za moje dete - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Dalje ne može da nastavi sam: Asmin pozvao Enu Čolić i Slađu Poršelinu u pomoć da razvale Maju i Aneli! (VIDEO)

Zadruga

IZLJUBOMORISALA JE: Asmin uveren da Aneli kipti od besa zbog njegove prisnosti sa Jovanom pevačicom i Sandrom! (VIDEO)

Domaći

DIVNA DNK I MACA DISKRECIJA NAPRAVILE SPEKTAKL! Maca se pojavila u s*ksi kostimu, pa poklonila drugarici BIČ! (VIDEO)

Zadruga

Priča da se Janjuš i ja volimo, pa završi s njim: Aneli dočekala Maju na zicer i brutalno je oblatila, više neće da čuje za nju! (VIDEO)

Domaći

Dete mi neće odrastati uz Ahmiće: Alibaba doneo odluku da Aneli oduzme starateljstvo nad Norom, pa žestoko oblatio Maju Marinković! (VIDEO)

Zadruga

Samo osmeh i bez vređanja: Alibaba krenuo kod Dače na privatne časove, pa naučio kako da kulira Maju! (VIDEO)