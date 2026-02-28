Sve to radim iz ljubavi, nije mi teško! Ivan Marinković razotkrio šta Bora traži od Uroša kad niko ne vidi! (VIDEO)

Opa!

Tokom današnjeg izbora najbeskrupuloznije osobe došlo je do novog peckanja i prozivanja između Bore Santane i Uroša Stanića.

- Za mene je najbeskrupolozniji Uroš - rekao je Bora.

- Za svoje neuspehe ne krivi mene, ja ga ne teram na silu da bude gej, sam pokazuje šta je. Uvek mi se vratiš. Napolju si etiketiran kao gej - rekao je Uroš.

- Je l' si mu tražio jutros da ti skuva čaj - pitao je Ivan Boru.

- Šta je tu loše, isto kao i kad bih tebi tražio - rekao je Bora.

- Ja sam ga i masirao, sve to iz ljubavi radim, nije mi teško - naveo je Uroš.

- Na drugo mesto ću staviti Teodoru prema Bebici, ako ništa ne osećaš više ništa prema njemu, da probaš da se odvojiš od njega. Za treću osobu ću navesti Anitu, misli samo na sebe, umešala se u vezu - rekao je Bora.

Autor: R.L.