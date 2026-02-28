AKTUELNO

Zbog svoje samoživosti radi sve! Bebica se suprotstavio Aniti, o njoj ima najgore mišljenje, a onda potkačio i Marinkovića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Danas moraju da dodele ovu neslavnu titulu.

U "Eliti 9" danas na anketi navode najbeskrupolozniju osobu među njima, a mišljenja učesnika su bila dosta podeljena.

- Na prvom mestu je Kačavenda, druga osoba beskrupolozna je Ivan Marinković, kad se s nekim zakačiš nagaziš baš žestoko, a na trećem mestu ću staviti Macanovića, zbog vređanja crkve, manastira, i pokojnika - rekao je Miki Dudić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvom mestu je moja bivša drugarica Kačavenda, prodala me je zarad nekih svojih igrica, situacija koje je htela da se pokaže, na drugom mestu je Teodora prema Bebici, na metar od njega je ležala sa drugim dečkom, na trećem mestu ću staviti Filipa - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvom mestu ću reći Aneli, na drugom mestu je Bora, takođe me najgore izvređao, ne volim osobe koji prevrće grobove, a na trećem mestu je Bebica, vrši nasilje nad Filipm, nad Urošem, nad Teodorom - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neko sticajem okolnosti postaje beskrupolozan jer je to poslenja slamka, za mene to jesu Asmin i Aneli, ali neću njih navesti, navešću Neria, broj dva će biti osoba koja zarad svog cilja koji ima u glavi, zbog svoje samoživosti radi sve, to je Anita, a na trećem mestu je u suštini takav, bez osećanja, Ivan Marinković - rekao je Bebica.

Autor: R.L.

