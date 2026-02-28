ŠOK TERAPIJA! Jakšićka iz šteka izvadila poklon za Luku i Aneli, koji je on SAKRIO OD ANITE, Vujović BLED KAO KRPA! (VIDEO)

Ovome se nije nadao.

Aleksandra Jakšić je usred svađe sa Lukom Vujovićem otišla do paba i donela kutiju sa pićem, koju joj je Luka dao da čuva. U pitanju je piće koje je namenjeno njemu i Aneli Ahmić.

- Rekao mi je da čuvam ovo kao oči u glavi, izvoli Aneli - rekla je Jakšićka.

- Tad sam bio sa njom - pravdao se Luka.

- Nije tačno, čak si me pitao i da li je na mestu - rekla je Jakšićka.

- Ja sam to sačuvala i ukrala sa Minom - rekla je Anita.

- Poenta je da ne znaš šta je on meni rekao - rekla je Jakšićka.

Autor: R.L.