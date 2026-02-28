Hoćeš da komentarišeš moj stajling, ovo je go k*rac! Janjuš zakucao Kačavendu za dno, Anđelo najavio TUŽBU za Luku! (VIDEO)

Tri Kačavendina musketara.

Miki Dudić, Anđelo Ranković i Marko Janjušević Janjuš došli su u emisiju kod Milene Kačavende i Dače Virijevića.

- Kako komentarišeš ovo Kačavendino ponašanje, da li misliš da je totalno poludela - pitao je Dača.

- Prvo moram da kažem nešto o emisiji... Hoćeš da iskomentarišeš moj stajling da li je ovo go k*rac, ovaj moj stajling, je l' ti se sviđa Kačavenda - pitao je Janjuš.

- Sviđa mi se - rekla je Kačavenda.

- Ona je nenormalna, ovo je antipropaganda, ti mene smaraš i kad piješ i kad ne piješ - rekao je Janjuš.

- Da li ćete imati odnos kao na početku - pitao je Dača.

- Nikada u životu - rekao je Janjuš sa čim se složila i Kačavenda.

- Miki šta kažeš na to što je Kačavenda rekla da smrdiš - pitao je Dača.

- Ja to nisam rekla, već da leži kao sveštenik u onoj majici - rekla je Kačavenda.

- Kad neko ne može da se brani prvim argumentima, mora da izmisli. Posteljina je oprana dan pre nego što smo ušli u odabrane - rekao je Miki.

- Možda se sušila na lošem mestu, pa povukla miris - rekla je Kačavenda.

- Anđelo, s ozbirom da je Anitu sramota, a predstavljala se kao biseksualka, da li želi tebi to da nabije na nos kad kaže da si ti gej - pitao je Dača.

- Ne zanima me, ne razmišljam o tome, za te priče koje izgovara to govori kakva je osoba, ona je bila u tom odnosu, i ona i Uroš to pokušavaju da naprave od mene, iz njihove percepcije je to možda tako, ali iz moje nije - rekao je Anđelo.

- Šta kažeš na to što je Luka rekao da voliš penis - pitao je Dača.

- Za to će dobiti tužbu. Ja volim svoj penis, a vole ga i drugi, vole ga i po dve godine. Ne mislim da me je ona zaista volela, jer ne bi imala sve te momke u međuvremenu, i ne bi iznosila ovakve gnusne laži o meni, ne zna da voli, već je samo posesivna - rekao je Anđelo.

Autor: R.L.