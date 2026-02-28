AKTUELNO

Zadruga

Ponižavate druge i lečite svoje frustracije! Anđelo, Miki i Janjuš napustili radio zbog Kačavendinog i Dačinog ponašanja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oni im ponovo podigli karticu sa nasrtanim izmetom.

Miki Dudić, Anđelo Ranković i Janjuš dobili su od voditelja emisije Dače Virijevića i Milene Kačavende nacrtan izmet, jer smatraju da nisu bili iskreni, a oni su se mnogo iznervirali.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čuo sam šta radite, ali sam došao da ispoštujem radio i pismo Velikog šefa, pošto ste se našli da ponižavate druge i da lečite svoje frustracije, ja više neću dolaziti - rekao je Anđelo.

Oni su potom izašli iz radija, a Dača i Kačavenda

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuš i ti ste bili iskreni, ali neka ih, ko ne dođe u našu emisiju dobiće žešću pljuvačinu - rekao je Dača.

Autor: R.L.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

CEO DAN JE OKREĆE, VRTI OKO GLAVE! Janjuš skandalizovan zbog Lukinog i Anitinog ponašanja! (VIDEO)

Zadruga

Oštećenje u mozgu: Miki i Janjuš i dalje ne mogu da poveruju za kakav monstruozni čin je Aneli optužila Alibabu! (VIDEO)

Domaći

Ne mogu da veruju šta se dešava: Alibaba i Dača ne dolaze sebi od šoka zbog Majinog ponašanja! (VIDEO)

Zadruga

Dok Luka i Anita obaraju rekorde, njihovi bivši kiksnuli: Aneli i Anđelo jedva odradili izazov! (VIDEO)

Zadruga

Koga on može da pljuje?! Janjuš ne može da se sabere od Kačavendinog ponašanja, počeo da divlja zbog saznanja da ga Terza ogovara (VIDEO)

Zadruga

Detaljna analiza: Bebica, Teodora i Dača daju sve od sebe da razotkriju Anđelu i Gastoza, izneli sve teorije i zapažanja o njihovoj vezi (VIDEO)