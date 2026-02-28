Ponižavate druge i lečite svoje frustracije! Anđelo, Miki i Janjuš napustili radio zbog Kačavendinog i Dačinog ponašanja! (VIDEO)

Oni im ponovo podigli karticu sa nasrtanim izmetom.
Miki Dudić, Anđelo Ranković i Janjuš dobili su od voditelja emisije Dače Virijevića i Milene Kačavende nacrtan izmet, jer smatraju da nisu bili iskreni, a oni su se mnogo iznervirali.
- Čuo sam šta radite, ali sam došao da ispoštujem radio i pismo Velikog šefa, pošto ste se našli da ponižavate druge i da lečite svoje frustracije, ja više neću dolaziti - rekao je Anđelo.
Oni su potom izašli iz radija, a Dača i Kačavenda
- Janjuš i ti ste bili iskreni, ali neka ih, ko ne dođe u našu emisiju dobiće žešću pljuvačinu - rekao je Dača.
Autor: R.L.