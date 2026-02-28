Toliko te poštuje da će ti vrteti klitoris kao nar! Dača podsetio Anitu koliko je Luka PONIZIO, ovakve reči niko ne bi mogao da svari! (VIDEO)

Koji blam!
Anita Stanojlović gostovala je kod Dače Virijevića i Milene Kačavende u radio emisiji "Sa mesta splačina", te je odgovarala na veoma škakljiva pitanja.
- Da li si preotela Aneli verenika - pitao je Dača.
- Sam je došao -
- Koliko Anđelo voli penis - pitao je Dača.
- Pa voli, sam je rekao šta voli - navela je ona.
- Rekla si da je u šemi sa najboljim drugom, pa ubacuju Đedovića - rekli su voditelji.
- Đedovića nisam spomenula, sve je snimljeno, Đedović ne bi bio sa mnom super ako je tako. Sumnjam na jednog njegovog bivšeg prijatelja - navela je Stanojlovićeva.
- Da li Maju držiš kao oružje protiv Aneli - pitala je Kačavenda.
- Ja sa Majom nemam problem da se svađam, da se tučem, nakon toga smo se pomirile, menjale garderobu, mi imamo takav odnos - rekla je Anita.
Voditelji su želeli da čuju šta Anita misli o tome što je njena prijateljica Tamara pre za Anđela nego za Luku.
- Možda je ona mislila na to što Anđelo i ja nismo dozvoljavali da se treće osobe mešaju. Drugačije su veze, ja biram da budem u ovakvom odnosu turbulentnom - rekla je Anita.
- Koliko Luka tebe poštuje i poštuje tvoje dete kad kaže da će da vrti tvoj klitoris kao nar - pitao je Dača.
- Ni on ni ja se ne sećamo te situacije, to je šala, zaboravimo da postoje kamere, ponese nas to, nije bila loša namera, on se izvinio mojoj porodici - rekla je Anita.
Autor: R.L.