Toliko te poštuje da će ti vrteti klitoris kao nar! Dača podsetio Anitu koliko je Luka PONIZIO, ovakve reči niko ne bi mogao da svari! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Anita Stanojlović gostovala je kod Dače Virijevića i Milene Kačavende u radio emisiji "Sa mesta splačina", te je odgovarala na veoma škakljiva pitanja.

- Da li si preotela Aneli verenika - pitao je Dača.

- Sam je došao -

- Koliko Anđelo voli penis - pitao je Dača.

- Pa voli, sam je rekao šta voli - navela je ona.

- Rekla si da je u šemi sa najboljim drugom, pa ubacuju Đedovića - rekli su voditelji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Đedovića nisam spomenula, sve je snimljeno, Đedović ne bi bio sa mnom super ako je tako. Sumnjam na jednog njegovog bivšeg prijatelja - navela je Stanojlovićeva.

- Da li Maju držiš kao oružje protiv Aneli - pitala je Kačavenda.

- Ja sa Majom nemam problem da se svađam, da se tučem, nakon toga smo se pomirile, menjale garderobu, mi imamo takav odnos - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Voditelji su želeli da čuju šta Anita misli o tome što je njena prijateljica Tamara pre za Anđela nego za Luku.

- Možda je ona mislila na to što Anđelo i ja nismo dozvoljavali da se treće osobe mešaju. Drugačije su veze, ja biram da budem u ovakvom odnosu turbulentnom - rekla je Anita.

- Koliko Luka tebe poštuje i poštuje tvoje dete kad kaže da će da vrti tvoj klitoris kao nar - pitao je Dača.

- Ni on ni ja se ne sećamo te situacije, to je šala, zaboravimo da postoje kamere, ponese nas to, nije bila loša namera, on se izvinio mojoj porodici - rekla je Anita.

Autor: R.L.

