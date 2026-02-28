AKTUELNO

Zadruga

'Civilno stanovništvo' krenilo da rešeta Cimija: Ja sam stolar, REZBARIM IKONE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

A on je samo hrišćanin...

Asmin Durdžić je još jednom uleteo u radio emisiju "Sa mesta splačina", te je imao loše komentare kako na emisiju tako i na voditelje Daču Virijevića i Milenu Kačavende.

- Ovaj radio je s*anje, nadam se da vam je ovo prva i zadnja subota, radio g*vnari - rekao je Asmin.

Nakon ovoga, Milena je istakla da su sledeći gosti "civilno građanstvo" - Dragana, Boginja, Jovana pevačica, Anastasija, Dušica i Cimi.

- Dragana prokomentariši Cimija - pitala je Milena.

- Ja ne znam kako se on zove, on je sam rekao da je magarac, ja sam ga tako nazvala, što se tiče njegovog učešća, on je fanatik rijalitija, iskoristio je priliku da uđe na osnovu bilo koga, nije znao ništa drugo da komentariše, zato je naučio napamet tekst, očekujem da će za nedelju dve da ode kući - rekla je Dragana.

- Čime se ti baviš - pitala je Kačavenda Cimiju.

- Ja sam stolar, bavim se rezbarenjem drveta, rezbarim ikona, mene zna ceo grad - rekao je Cimi.

- On je ušao preko Matore, treba da ga bude sramota, jer je u tu kuću ulazio - vikala je Dragana.

- Šta znaš o Dušici, čime se bavila, šta ti je pričao Pavle, njen bivši - pitao je Dača.

- Svi znamo šta je radila - rekao je Cimi.

Autor: R.L.

