Filip ti je adresa, a ne ja! Pevačica lupila BLOK Boginji, Stijelja će morati sa Đukićem da reši šta ima! (VIDEO)

Civilno građanstvo potpuno iskreno.

Tanja Stijelja Boginja i Jovana Cvijanović pevačica zakačile su se u radiju opet zbog Filipa Đukića. Jovana je istakla da je Filip i posle s*ksa sa njom dobar.

- Sad imam nadimak najnoviji Jelisaveta i bromazepam. Rekao je ono što je meni bitno - rekla je Jovana, a onda se uključila Boginja.

- Ona je rekla da je Filip nju zvao kad smo sedeli na garnituri. On je rekao otkud to... Ona je d*oljica, tako se pokazalo. Vanja Prodanović sa mnom u radionici, pričamo o Filipu, govori kako joj se ne sviđa, prođe dan, izj*be se s njim. Maja i Filip, kaže mi da sam ja njegov stil, njegov fazon, ode izj*be se s njim. Zaista ne znam, verovatno mene Filip ne gleda tako da bi me samo izj*bao. Sara, spavala sa mnom u krevetu, izj*be se sa Filipom. Ova isto, priča sve da se ne ponižavam, i ode... Sramota me je na neki način. Mislim da je ova devojka kao mutava plovka, izgrbljena, hoda onako, mutava, služi samo za s*ks. Nas dvoje najnormalnije, ali više do poljubaca više neće doći. On je super osoba, jako dobar dečko, a to što j*be, šta da radim... Mi nismo u vezi, sama sam prihvatila, ne krivim njega - rekla je Boginja i dodala:

- Ja sam rekla da s*ks neću imati ovde, da brukam svoju sestru - dodala je ona.

- Hajde više da rešimo taj problem da hodam kao patka, pošto se to komentariše. Zašto ljudi to spominju, to su neke stvari, ja pre toga nisam bila takva, ja sam lepa, ja sam komplektna. Ja Filipa ne uhodim, apsolutno ne, ona vređa zajedno sa Todićkom. Ja ti nisam adresa, Filip ti je adresa a mene ostavi na miru - odbrusila je Jovana pevačica.

Autor: R.L.