Asmin PREVRNUO STO! Povileneo zbog Dačinih prozivki u radiju, obezbeđenje odmah uletelo! (VIDEO)

Novi haos nekadašnjih velikih prijatelja.

Asmin Durdžić napravio je haos Dači Virijeviću nakon njegove radio emisije, te su završili svoje prijateljstvo.

- Ti si rekao da su prve teme 90 posto prva teme lažovi! Šta sam ja lagao, tvoj radio je k*rton, boli me k*rac ti i Milena ponižavate ljude! Ti i Milena ste rekli da ćete da nas pljujete koga ćeš ti da pljuješ - vikao je Asmin.

- Ko je tebe spomenuo, to je tvoja žena bivša - rekao je Dača.

- To je moja bivša devojka, ko su lažovi! Ko će mene da pljuje, ko mene da pljuje - uralo je Asmin i prevrnuo sto u pušionici.

- Ti si ljubomoran - naveo je Virijević.

- Hajde mrš, spinuješ priču, hajde mrš - vikao je Asmin.

Oni su ovde definitivno zaključili svoje prijateljstvo.

Autor: R.L.