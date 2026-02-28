Raskrinkana afera SRCE! Anita izdala Minu Vrbaški, a sada su dokazi preplavili društvene mreže: Viktor će izgoreti čim bude video OVAJ SNIMAK

Otkako su žestoko zaratile u "Eliti", bivše prijateljice Anita Stanojlović i Mina Vrbaški ne prestaju da raskrinkavaju jedna drugu, a sinoć su, tokom "Pitanja novinara", izrečene nove informacije o kojima bruje svi na društvenim mrežama.

Naime, Anita je ponovo sinoć ukazala na to kako Mina svom dečku Viktoru Gagiću radi iza leđa, te je u emisiju donela Minin stari privezak za bubicu koju je, prema njenoj priči, skinula kada je na poklon dobila nove priveske. Anita je pokazala privezak u kameru, a Mina je demantovala Anitu, istakavši da taj privezak nije njen, te da ga nikada nije nosila.

Ubrzo su društvene mreže preplavili dokazi koji upućuju na to da je Anita ovaj put bila u pravu, te da je Mina pomenuti privezak nosila mnogo puta, čak i tokom veze sa Viktorom, a kako li će Gagić reagovati kada bude saznao da ga je devojka slagala, ostaje da saznamo.

Pogledajte:

Autor: D.T.