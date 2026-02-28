AKTUELNO

Raskrinkana afera SRCE! Anita izdala Minu Vrbaški, a sada su dokazi preplavili društvene mreže: Viktor će izgoreti čim bude video OVAJ SNIMAK

Otkako su žestoko zaratile u "Eliti", bivše prijateljice Anita Stanojlović i Mina Vrbaški ne prestaju da raskrinkavaju jedna drugu, a sinoć su, tokom "Pitanja novinara", izrečene nove informacije o kojima bruje svi na društvenim mrežama.

Naime, Anita je ponovo sinoć ukazala na to kako Mina svom dečku Viktoru Gagiću radi iza leđa, te je u emisiju donela Minin stari privezak za bubicu koju je, prema njenoj priči, skinula kada je na poklon dobila nove priveske. Anita je pokazala privezak u kameru, a Mina je demantovala Anitu, istakavši da taj privezak nije njen, te da ga nikada nije nosila.

Foto: TV Pink Printscreen

Ubrzo su društvene mreže preplavili dokazi koji upućuju na to da je Anita ovaj put bila u pravu, te da je Mina pomenuti privezak nosila mnogo puta, čak i tokom veze sa Viktorom, a kako li će Gagić reagovati kada bude saznao da ga je devojka slagala, ostaje da saznamo.

Pogledajte:

