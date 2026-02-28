AKTUELNO

Domaći

Pali više, hajde mrš! Teodori pala roletna, nakon emisije u kojoj je sedela sa Filipom, Bebica krenuo da joj ISPIRA MOZAK, ona presekla! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Sad joj je dosta!

Nakon što je gostovala u radio emisiji sa Filipom Đukićem, Teodora Delić je ponovo doživela neprijatnu, ljubomornu scenu od svog dečka Nenada Macanovića Bebice. On joj je zamerio što je sedela kraj Filipa, zbog čega ga je Teodora oterala od sebe.

- Slaži se sa njim, komentariši sve, neću da se nerviram, sve je top - rekao je Bebica.

- Ako je sve top, onda se ponašaj tako - rekla je Delićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jadna si i bedna, zato što se osećam najodvratnije na svetu - rekao je Bebica.

- Mnogo lažeš, ja sam rekla da ne znam, otkud znam, smaraš me, ponašaj se lepo. Što me maltretiraš, šta je opet problem, šta sam uradila? Prosto si sujetan što sam sedela pored njega - rekla je Teodora.

- Što si sedela, mogla si da staneš sa strane - rekao je Bebica.

- To je emotivna manipulacija, šta ćeš sa mnom, koji ćeš mi k*rac, nemoj da me maltretiraš? Pali više, ko te j*be, hajde mrš - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

