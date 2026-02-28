Ena i Peja surovo o prozivkama Mikija Dudića i haosu oko stana Zlate Petrović: Neću da mu kažem - to što si prokockao ću ti oduzeti od majčine imovine! (VIDEO)

Nije mu pravo što njegov brat konstatno komentariše njegovu devojku.

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić večeras su u emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji pričali o aktuelnom učesniku "Elite" i njegovom bratu Mikiju Dudiću.

- Ne znam, na početku ga nisam video da je aktivan, sad u poslednje vreme baš je aktivan, to nije dobro. Kad smo mi bili aktivni u tom trenutku smo svašta govorili. Ne sviđa mi se što je aktivan, ali dobro, to mi je brat, izaći će, pa ćemo da vidimo - rekao je Peja, pa nastavio:

- Mislim da Miki je čuo da ćemo mi da pravimo svadbu na Tajlandu, da ću ja da dobijem dete, pa kao svaki brat, brižan, gleda da me posavetuje, da li mi nešto odgovara, ali ga ne razumem za neke stvari koje iznosi na televiziji, pogotovo za žensku osobu. Ja njega znam, ja sam rekao jednom za jednu devojku da je sumljivog morala, a on mi je rekao kako se to obraćaš. To mu nije trebalo da kaže tako nešto za Enu, jer mi napolju živimo godinu dana.

- On mene ne poznaje - rekla je Ena.

- Posle izlaska našeg bilo je tako nešto, šta će biti, ja sam otišao sa majkom u selo kod rođaka, Miki je rekao da ulaži, nismo imali vremena, on radi non-stop, nismo stigli da se vidimo, ja sam se odmarao od rijalitija, nisam mogao da budem previše sa nekim ljudima - rekao je Peja.

- Sigruno je da mu neko puni glavu, a dosta sedenja, razmišljanja, samo o tome govoriš, ne vidiš jasno blistavu sliku. Miki nije tip koji želi da bude u centru pažnje, da vodi rijaliti, možda se malo zaigrao, nije on glup, ali nikad nije bio svađe među nama, nismo se delili, majka rekla - ti ćeš da živiš ovamo, ti ćeš ovamo. Imao je problem sa kockom, u mlađim danima, ali neću da kažem:"E, to što si prokockao, to ću da ti oduzmem", verovatno mu je krivo, mogao je da ima lokale, restorane, ali bitno da je živ i zdrav. Miki je uvek bio tu za nas. On zna da našu majku, dok ne umre nikad neće deliti, ona nije mrtva - rekao je Jovan.

- Šta god da kažem to se shvati pogrešno, to se izvuče iz konteksta. Ja nikad ne moram da odem da živim u stan u Mirijevu, jer se meni baš ne živi u Mirijevu, ali to će shvatiti pogrešno - rekla je Ena.

- Miki je Enu tamo video kao neku aždaju koja se dere tamo - dodao je Peja.

