Peja potkačio brata Mikija izjavom da je on isti otac Hasan Dudić?! Pevač progovorio o RATU BRAĆE zbog Ene Čolić: Koga su zmije ujedale...

Muzičar Miki Dudić, sin pevačice Zlate Petrović i pevača Hasana Dudića, podigao je veliku prašinu u javnosti kada je u "Eliti" razvezao jezik o bratu Jovanu Pejiću i njegovoj izabranici Eni Čolić koju, po svemu sudeći, ne želi za snajku.

Miki je iskazao zabrinutost zbog emotivne veze mlađeg brata sa Enom, kojoj ne može da pređe preko uvreda na račun majke Zlate, a svojom pričom o navodno burnoj prošlosti Čolićeve šokirao je sve.

Miki je savetovao mlađeg brata da ne treba da se zaleće, te da ne ulazi tek tako u brak sa Enom koja ima sina tinejdžera iz prethodnog odnosa, a u međuvremenu je otkrio da je majka Zlata svog mlađeg sina poslala u rijaliti da ga izvuče iz kandži kocke. Sada se, povodom svega o čemu se nedeljama priča i piše, za Pink.rs oglasio Hasan Dudić, Mikijev otac.

- Moj Miki brine o Jovanu kao i o svojoj deci, on je stariji od njega 17 godina. On njega voli kao oči i normalno je što široko misli jer on je prošao kroz te faze, nego se novinari hvataju za svaku reč - priča Hasan Dudić, koji se osvrnuo i na Jovanovu izjavu:"Miki je malo povukao na Hasana i priča neke stvari koje nisu za javnost, srčan je".

- Miki je u zatvorenom prostoru i nema informacija da je Jovan ok i da uživa u zivotu i da su i Zlata i moji unuci često zajedno, kao i ponekad Jovan, Ena i njen sin... Sve ok fukcioniše, a to što Miki se plaši šta će biti ako se posvađaju, jer koga su zmije ujedale i guštera se boji... Logično je da brine o bratu, a što je mene spomenuo u nekom smislu, možda negativnom... Kome sam ja napravio loše? Samo dobro! Ja njega ne odvajam od Mikija i dece, on je moj i uvek sam tu za njega. Mislim da je ovo mnogo otišlo predaleko - zaključio je pevač u izjavi za Pink.rs.

