Bivša zadrugarka zarobljena u Dubaiju, usred lajva snimila napad: Jao, ljudi, opet je puklo!

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Bivša zadrugara Anja Todorović trenutno se nalazi u Dubaiju gde vlada opšta panika zbog bombaških napada.

Ona je sada snimala lajv na Tik Toku, a baš u tom trenutku je odjeknula eksplozija na nebu, što je ona snimila.

- Jao ljudi, opet je puklo gore. Tu non stop pucaju, tu gde je ova raketa sad pukla. Ja sam u hotelu na 14. spratu - kazala je Anja Todorović.

Foto: Instagram.com

Anja je istakla da su svi letovi do daljnjeg otkazani i da je zarobljena u Dubaiju.

- Nema letova do daljnjeg, saopšteno je da do 7. mata nema letova, ali ne znam. I bolje što su zaustavljeni avioni. Meni je hotel plaćen do 13. marta, videćemo za dalje. Nadam se da će sve da bude okej.

Bivša zadrugarka je istakla da je jako uplašena i da se nada da će sve proći dobro.

Foto: Instagram.com

- Nije prijatno, kome bi bilo prijatno da mu lete rakete iznad glave. Uplašena sam, ali sam dobro. Ja sam u Barši Nadam se da će sve proteći okej, pogotovo meni koja sam paničar. Noć kad dođe, meni je sve mnogo strašnije. Ako vam je za utehu, rekli su nam da smo bezbedni. Rekli su da će Dubai uraditi sve da se građani zaštite. Ne znam da li da zovem ambasadu, šta oni mogu da urade.

Autor: D .T.

