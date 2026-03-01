AKTUELNO

Kačavenda bi Mikija OTRESLA, na različite načine! Ena ubeđena da između Milene i Dudića PUCA STRAST! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Sigurni da će napolju biti zajedno.

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić u emisiji "Pitam za druga" pričali su o odnosu Mikija Dudića i Milene Kačavende, a njih dvoje su ubeđeni da među njima postoje ljubavne varnice.

- To što priča Kačavenda da je on aljkav, da nije oprao posteljinu... Ja se sećam jedne situacije kad smo bratanac i ja bili kod njega, on je nas uhvatio za uši i oterao nas da peremo noge: "Nemoj da sam vas video da ste legli da niste oprali noge". Kačavenda ima taj mangupski stav - rekao je Peja.

Voditelji su upitali Peju i Enu da li je Kačavenda zaista "strašna" kada se sa njom uživo raspravljaš.

- Peja je njoj šest meseci persirao - dobacila je Ena.

Voditelji su ih upitali za česte svađe između Mikija i Milene, naročito dok su bili vezani lisicama.

- Ja mislim da je to svađa iz strasti. Mislim to je tenzično između njih dvoje. Peja je rekao da misli da će njih dvoje napolju biti zajedno. Meni deluje tako, i Milena je žena, mislim da joj je Miki jako interesantan, i da te svađe njihove svađe nastaju iz strasti. Pogotovo što se on tako nesnađen nađe kad ga ona napadne, a da joj je to čudno jer je njen bivši muž totalna suprotnost - rekla je Ena.

- Pogotovo što Miki kaže onako: "Šta ja, ne radim ništa" - rekao je Panda.

- Da, ona bi ga onda otresla, na različite načine - navela je Ena.

