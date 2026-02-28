Ispao je glup! Peja besan na brata Mikija posle optužbi da ga je mama Zlata zbog kocke poslala u Elitu na REHABILITACIJU: Igram tikete, to nije BOLEST! (VIDEO)

Bivši učesnik "Elite" Jovan Pejić Peja šokiran je optužbama brata Mikija Dudića, aktuelnog učesnika rijalitija, da ga je majka Zlata Petrović prošle sezone "gurnula u rijaliti kako bi ga sklonila od kocke".

Miki Dudić je o tome govorio u "Eliti", što je šokiralo njegovog mlađeg brata koji je sada o tome progovorio gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED TV.

- Baš sam pogledao taj klip, razgovarao je sa Teodorom, Dačom, Kačavendom. Mali Dača je ozbiljan manipulator, tačno izvlači iz ljudi šta treba da kažu... To su ti igrači koji gledaju da izvuku suštinu iz nekoga, a Miki mi ne deluje kao da je glup, ali tu je ispao glup - šokiran je Peja.

- Ne sviđa mi se stav koji je zauzeo Miki, što priča te neke stvari. Ja sam i unutra, dok sam bio, govorio da nekad odem da odigram tiket, ali nisam nikome dugovao pare, nisam uzimao na kamatu, nisam igrao rulete, aparate... Meni taj adrenalin nije potreban. Odem na utakmicu, na stadion, gledam, zezam se, odigram tiket, odvojim 50 evra i to je to. Ena živi sa mnom i zna neke stvari, nijedna žena ne bi volela kraj sebe probisveta koji ode i zaduži se. Nas dvoje živimo sasvim normalno, vidi se po nama. Eto... Miki se pogrešno izrazio, da me je Zlata, naša majka, poslala unutra zbog kocke. Zvali su me novinari, nisam želeo da se oglašavam, jer proguravam neku temu koja je bezveze. Ja i dan danas igram tikete, ali to nije bolest, ne sedim 24 sata u kladionici, već posvećujem vreme ovoj devojci, njenom detetu, mojoj majci... Stavljam neke stvari ispred svega - objasnio je Jovan.

Zlata je prihvatila da mu je rijaliti rehabilitacija

Podsetimo, Miki je detaljno o bratu Jovanu govorio u emisiji "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem".

- On je počeo da igra tikete, nije dugovao novac i trošio vreme na to. On je imao od mene loš primer i video je to od mene, pa poprimio. On da je krenuo tim putem možda bi se stvorili veći problemi, ali je dobio ponudu ovde i Zlata je prihvatila da mu to bude rehabilitacija. Ja imam super mišljenje o mom bratu, a on je samo naivan i ne razmišlja za dugovečniju sreću. Ja sam uporedio karaktere buduće snajke. S moje strane je glupo što nisam bio suzdržan. Ja sam ovde odsečen od situacije i krivo mi je jer se neke odluke donose bez mene (za stan) i za neke odluke treba da se posavetujemo. Ja Enu nisam vređao, ništa ružno nisam rekao - govorio je Miki.

- On je dobio ponudu, a Zlata je brže bolje prihvatila i sklonila ga. Ona ga je podržala da uđe i da bude odsečen da to ne bi uzelo maha jer je to zavisničkoi ponašanje koje se teško leči. Ja sam uspeo pre 11 godina se da izborim sa tim i znam gde bi ga to odvelo - nastavio je Dudić.

Autor: D. T.