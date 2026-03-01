Bio je sa Kačavendom i još jednom udatom, ima dvoje dece! Anđelova komšinica se uključila u emisiju i raskrinkala ga do srži: Ima polubraću i polusestru, NIJE JEDINAC

Nema lepo mišljenje o svom komšiji.

U emisiju "Pitam za druga" uključila se izvesna gospođa Dragica, koja živi godinama na Zvezdari, u rodnom kraju aktuelnog učesnika "Elite 9" Anđela Rankovića. Dragica odlično poznaje Rankovića i celu njegovu porodicu, pa je u emisiji iznela niz tvrdnji o njemu, koje se Anđelu sigruno ne bi svidele.

- Ovde Dragica sa Zvezdare, ja živim ovde već 40 godina. Moram da kažem za gospodina Rankovića, ja ga poznajem od rođenja i njegovu majku i njegovog oca. Kad su bili ovde, kad su se razveli, on ima i polubraću i polusestru. Ja ga znam kao polućelavog. Što priča Anita sve je u pravu od a do š. Bio je sa Poršelinom, sa Kačavendom. Bio je i sa udatom ženom, ima i decu, išao u Austriju sa njom, ona ima dva deteta - rekla je Anđelova komšinice i dodala:

- Živim tu pored njega, blizu. Za Novu godinu kad je bilo, kad je držao kafić sa drugarima, kad su ga drugari otkačili, on je tamo završio Novu godinu i odmah su ga otkačili. On je otišao i sve razbio živo, ja sam bila sa Tamarom i bila u toj kući i razbio sve živo. On je teška pijandura, i sad se krije iza ličnosti, jeste p*der, to tvrdim u milajardu to mogu da potvrdim - istakla je gospođa Dragica.

Autor: R.L.