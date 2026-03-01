AKTUELNO

Kaže sinu da je gleda u Eliti, a ona tamo snima p*rniće! Ena Čolić urnisala Anitu i Luku: Njegov sin je zreliji i pametniji od njega!

Bivša učesnica "Elite" Ena Čolić u emisiji "Pitam za druga" na RED TV žestoko je prozvala Anitu Stanojlović i Luku Vujovića.

Ljubavni par ne krije da u "Eliti" radi na detetu, a Jovan Pejić Peja smatra da je njihova odluka preuranjena.

- Luka traži iz sezone u sezonu da postane otac, samo da vidi sa kojom će. Prošle godine je želeo da Aneli treba da bude trudna, sada Anita... Ko je sledeći? Da ljudi poput njih prave decu, mogu da budem protiv... Njihova deca to gledaju, prave još jedno dete... Moraju da napolju vide kako će da funkcionišu bez rijalitija. Moraju da se razdvoje, svako na svoju stranu, a posle to dete neće imati oca, majku, to nije dobro. To je današnjica, svi su razvedeni, svi imaju decu, a niko nije ni sa kim. Ja sam dete razvedenih roditelja, bilo mi je teško kada sam gledao šta se dešavalo sa Milicom, Terzom, Sofijom - prisetio se Peja, a potom je Ena bez dlake na jeziku iznela svoj stav.

- Koji je on po redu Aniti tamo partner, za koga je mislila da joj je ljubav?! Ne mogu da verujem, Luka ima 37-38 godina, poznajem mu sina... Dete je zrelije i inteligentnije od Luke. Luka mi je najveći blam u rijalitiju, od svih! Ne mogu za blama da uzmem nekog ko ima kapacitete da bude normalan, za njega sam mislila da jeste, ali ovo sve što radi je dubioza. Folirant, prevarant - zgrožena je Čolićeva, koja najgore mišljenje ima i o Aniti.

- Šta je u Anitinoj glavi?! Špilja! Iskreno, nije baš neka inteligencija. Ne razmišlja ni o čemu. Ona kaže da joj se ne sviđa kod mene što sam bila morbidna, a meni će uvek biti morbidna ona scena kada ona, kada ulazi u rijaliti, kaže sinu na bini:"Gledaj mamu". Ulazi i pornić, eto! Histerija i sve... - u svom stilu objašnjava Ena.

Smatra da su Luki najvažniji fanovi.

- Luka je od ovih što reže, riču, od lavica, došao do ovih neviđenih. On sad misli da se apgrejdovao, jer je Aneli bila druga, Anita prva, pa Aneli peta, a sad misli da će Anita opet biti prva... Neviđeni će više da doprinose nego lavice, on je proračunat - zaključila je Ena.

