Ponovo obrnuo taktiku: Alibaba opet glumi Majinog zaštitnika, pa najstrašnije nagazio Aneli! (VIDEO)

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću kako bi nominovao između Maje Marinković i Aneli Ahmić.

- Ne znam od koga bih počeo. Počeću od Maje Marinković i sad sam zaboravio šta da kažem. Ona nikad neće biti sa mnom kao ni ja s njom, ali moraš da znaš da je tebe Stanija samo koristila za reklamu i da izađete kad dođe u Beograd pošto nema s kim. Meni je rekla da ako te budem štitio da smo završili, a ona o tebi nema dobro mišljenje. Mi ništa nismo uradili, a i da jesmo onda bih ja bio kriv. Ti voliš skandale i gas, imaš jak karakter i spremna si na sve kad te neko povredi. Ja tebe jesam vređao, a ti meni nikada nisi uvredila porodicu. Ti si za sebe mnogo loša, a za ljude oko sebe si dobra. Ne treba vam to da vređate jedna drugu, vi ste ovde najlepše devojke i ne trebate nikako da se vređate. Ja bih nju doveo u red, bila bi mitns kso mslo mače. Nisam zaljubljen u nju, mogu da se zaljubim kad budem imao nešto s tom osobom - rekao je Alibaba.

- On je odlepio za mnom - rekla je Maja.

- Aneli je htela mene da predstavi kao Marka DNK, a ustvari si doživela da ti budeš Divna. Ovaj put nemam u glavi da ti ništa loše radim, želim samo da budeš dobra majka. Pričala si najgore stvari o meni, moraš da shvatiš da smo mi završili pre tri godine i moraš da znaš da s nama nikad ništa ne može da bude više. Ja nikada o tebi nisam govorio loše Luki, stvarno ti želim sve najbolje. Trebaš da ideš na terapiju dve godine da radiš na sebi. Trebaš da kažeš ljudima da si poremećena i da želiš da te svi vređaju, nemoj onda posle da glumiš žrtvu - rekao je Alibaba.

- Ja nikada ne glumim žrtvu - rekla je Aneli.

- Ti prva provocira Luku i Anitu i sama se petljaš u njihov odnos. Ti si meni sad vređala porodicu, a ja tene nikad nisam uvredio. Pustiću te da plivaš sama u mulju, tebi je sve bitnije nego Nora. Ti, tvoja mama i Sita ste htele da postanete poznate Tebi je Nora ove tri godine bila pokretni bankomat. Meni da se mama oaša kao ti, ja bih je se odrukao. TI sve koristiš apsolutno, ti bi udruženim snagama sa Stanijom gazila i mene. Mene je sramota da kažem tvoje ime umesto da mi bude ponos. Prestao sam da radim od sramote. Ostavljam Maju, šaljem Aneli - rekao je Alibaba.

- On je mene izazivao na sukobe i ratove. Njemu nije stalo do njegove ćerke, a ja sam njemu opsovala mamu i uvek ću mu to reći jer je p*čka jedna raspala. Pozivao je na smrt mog brata - rekla je Aneli.

