KARAMBOL! Sve bivše se urotile protiv Janjuša, on urliče i psuje na sav glas: Devet puta sam te j*bao, devet me gromova pogodilo (VIDEO)

Napeto!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između ljutitih rivalki Maje Marinković i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Nikad osobu kao što je bila pored njih više neće imati.Večeras za vas imam posebna imena i za mene ste Ceca i Jeca. Ovo ste vas dve u mom žiovtu (gumene zmije oko vrata). Ja sam se vadio da je zatvoren prostor, neki izgovor sam morao da kažem. Ružičasti pakao sam doživeo s lepoticom sa išaranim telom kao nogama da je tetovirana. Ove godine sam ušao sa njima, nisam želeo da se svađam, popuštam i izbegavam svađe. Desi se i neka uvreda sa njihove strane, ali ja ove godine nisam njih vređao - rekao je Janjuš.

- Demant, ove godine te nisam vređala - dodala je Maja.

- Popustim i komuniciram sa njima. Ne želim svađu, dovoljno loših trenutaka sam prošao sa obe. Kad sam Maju upoznao nisam ni slutio da će to da se desi, ja sam terao inat jednoj devojci u koju sam bio zaljubljen i onda sam krenuo sa Majom. Meni je glupo, ne znam šta da pričam... Obe su otrovne... Šta sam ja sebi napravio u životu, nagrdio sam se. Vi mene ne zaslužujete, zaslzžuje me normalna i pametna devojka, a ja posle ovih devojaka ne mogu normalnu devojku da nađem - nastavio je Janjuš.

- Sa Marinkovićevom je bila opsesija i ludilo, a sa Aneli je bila ljubav. Ja sam bio takav muškarac, a sad sam se smirio i ne bih se vraćao u period kad sam jurio žene, ali sad sam se smirio - rekao je on.

- Želi da bude duhovit, ali je omanuo. Hteo je da nas ponizi, ali mene ne može. Ako je sve kao što pričaju zbog čega se razveo? Ja sam bila klinka kad je bio oženjen, bila sam iskrena. Ti si neko ko ovde priča o honorarima, a ja nikad nisam bila materijalista i nisam neko kome se bilo šta plaća. Uvek sam bila džek, pa i u odnosu sa tobom - govorila je Maja.

- Kome si bila džek? Šta si ti plaćala? - urlao je Janjuš.

- Uzimao si moju Visa karticu - umešala se Jovana Cvijanović.

- J*bem ti mamu kod Vukovog spomenila! P*ča ti materina, mrš budaletino. Gde sam te i j*bao, sad bih ga odsekao. Devet puta sam te j*bao, devet me gromova pogodilo - besneo je Janjuš.

- J*bao si je tri dana nakon našeg izlaska kad si govorio da me voliš - rekla je Aneli.

Janjuš je u izolaciju poslao Maju.

- Treba da prizna da i dalje voli Aneli i da ima emociju prema njoj. Ja ga nisam uvredilam a ona mu je vređala ženu. Mogao je da mi pomuti um dok sam bila mala - poručila je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić