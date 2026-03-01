Šok nad šokovima: Filip konačno izabrao između Maje i Aneli, zbog ovoga su nastale ovacije u Beloj kući! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između ljutitih rivalki Maje Marinković i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću.

- Maja i ja nemamo odnos, ne komuniciramo i nećemo. Iznenadilo me je da te je Dača navukao u radiju i da to što te navodim na anketi znači da te peckam ili da te mrzim. Mi nemamo odnos i nećemo ga imati. Trebalo je da ostanemo drugari do kraja, sr*nje je ispalo i vreme ne može da se vrati - rekao je Filip.

- Ja Filipa poznajem godinama i imao je slobodu da sedne da razgovaramo - rekla je Maja.

- Bora mi je rekao da hoće da me pomiri sa Majom, Dača isto, a koga boli uvo tako da se mirim? Mislim da je ovako naprirodnije, a dokle će tako nemam pojma i ne razmišljam. Što se tiče Aneli, sve mi je teže da analiziram ljude... Postoje momenti kad si normalna i sprdaš se, a dođe i trenutak kad se pretvoriš u rijaliti igrača. Tvoj i Majin odnos je katastrofa i to što radite, bile ste najbolje drugarice, a sve ovo ste mislile jedna o drugoj. Ja ne znam ni koji je vaš problem, kao da koristite situaciju da se nap*šavate. Naš odnos je korektan, nikakvo preterano druženje. Ja više ne znam ko je sa kim iskren, a ko kome uteruje i tera inat. Što se tiče te noći jedino mogu da posumnjam kad je pogledala u kameru, a ovako ne osećam da kroz mene hoće da tera inat. Ajde da smo mi zaljubljeni pa da trpimo kritike, ali ovo je bilo bez potrebe. Ostavljam Aneli, a šaljem Maju jer sa njom nemam nikakav odnos - rekao je on.

- Za mene je Filip folirant jer jedno priča, drugo radi, a treće misli. Ja otkako sam rekla da neću imati sa njim komunikaciju tako se i ponašam i ovo mi ne smeta - dodala je Maja.

