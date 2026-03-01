Au, kakvo rešetanje! Kačavenda razotkrila odnos Maje i Alibabe, Dača rešeta prozivkama kao nikad do sad! (VIDEO)

Burno!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između ljutitih rivalki Maje Marinković i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Vaš odnos je bio pr*liv i na tome se završilo. Kad je Mića provukao da je trebalo da ostanu drugarice i da živciraju kuću ja mislim da je ovo pravo stanje. Sve se vrti oko Asmina. Majo, tebi moram da kažem pošto je Asmin zauzimao stavove i menja ih kao i za Aneli... Ne zameram tu ništa, ali moje mišljenje je da postoji hemija i da si zainteresovana za njega. Videćemo šta će biti do kraja, a već sad ti se smeje i gleda ko će da te pošalje. Mislim da je Jovana napravila neku negativnu atmosferu. Ja nisam promenika mišljenje, igraj se. Asmin govori kako se Maja plaši Stanije i ulaska, a nama brani da je pominjemo. On Filipa ne može da podnese zbog Maje, a boli ga k*rac da li je Aneli plesala sa njim. Moj i Anelin odnos nije promenjen, odnos nam miruje, ali i dalje imam najgore moguće mišljenje o njoj. Ona je osoba sa kojom mislim da više nikad neću promeniti odnos. Ostavljam Maju - rekla je ona.

- Obe ove žene su mi učinile zlo. Ja sam danas hteo da pokažem da one prozivaju većinu ukućana kao što su i mene. Pokazale ste vas dve da ste beton liga i civili kad ste se ovde pobile kao dve seljančure i to zbog igračke kao što vi kažete. Pokazale ste sujetu kad je Asmin poslao Aneli i kad je Janjuš poslao Maju. Maja i ja smo imali najgore sukobe, a danas kad sam komentarisao Staniju mislio sam na njen i Stanijin odnos jer su se predstavljale kao drugarice. Ne može drugarica da pruhvata flert sa njenim dečkom. Majo, pokazala si da si 0 drugarica! Maja ima kvalitete, iako je lažv, folirant i kvarna. Maja je najtanja kad joj neko spomene Cara i tad pokaže šta je boli, a šta je ne boli. Maja je darežljiva, kad je stvarno zaljubljena ona je iskrena. Što se tiče Aneli ona je najveći rijaliti igrač i njoj je sve rijaliti. Ti ucenjuješ preko deteta, a takve majke najviše mrzim. Muka mi je više da pričam da si žrtva, a isto si smeće kao Luka -

Autor: A. Nikolić