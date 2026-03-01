Haos u Eliti: Mića i ti Alibaba brutalno zaratili zbog Aneli! Leti perje, prozivke sevaju kao lude (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Tanji Stijelji Boginji kako bi nominovala između Maje Marinković i Aneli Ahmić.

- Ja mogu Aneli da zamerim samo uvrede prema Ivanu koji ti je bio iskren prijatelj. Tvoj i Asminov odnos varira, vidimo da čim se pomiri s Majom tebe vređa i gazi. Majo, mislim da si sujetna, loša i odvratna osoba. nasrnula si na mene i ja to ne opraštam, znam da si nagovaral Asmina da me gazi, šaljem tebe - rekla je Boginja.

- Njih dve su mogle da se sprdaju s ljudima do samog kraja, a izabrale ste da večeras trpite ovde blam. Aneli je iskorišćena o Asmina - rekao je Mića.

- Šta hoćeš ti bre više, toliko si nerealan - rekao je Asmin.

- Mrš smeće jedno, boli te istina - rekao je Mića.

- Monstrume, p*čka ti materina - rekla je Aneli.

- Što si vodio Aneli kući? - upitao je Mića.

- Da teram inat Valentini - rekao je Alibaba.

- Nora, tako si nastala da znaš - rekla je Aneli.

- Monstrume jedan, što si je ženio i što si živeo s njom - rekao je Mića.

- Izbacio sam je, nemate ni jedan argument - rekao je Alibaba.

- Ona je dobra žena i dobar čovek. Asmin se namerno inati Aneli - rekao je Mića.

- Reci ženi u lice šta misliš o njoj - rekao je Alibaba.

- Asmin je p*čka, majku svog deteta nikad ne bi poslali u izolaciju. Aneli je neko ko je sama krojila svoj put, ne može da izbori sa pritiskom već često pada u depresiju. Anel neke koje si primala u kući ti vrate kao Uroš Stanić. Majo, ne biraš cenu - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić