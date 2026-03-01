AKTUELNO

Zadruga

Haos u Eliti: Mića i ti Alibaba brutalno zaratili zbog Aneli! Leti perje, prozivke sevaju kao lude (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Tanji Stijelji Boginji kako bi nominovala između Maje Marinković i Aneli Ahmić

pročitajte još

Od večeras ništa neće biti isto: Bora Santana otvorio oči Maji, Uroš izvukao deblji kraj! (VIDEO)

- Ja mogu Aneli da zamerim samo uvrede prema Ivanu koji ti je bio iskren prijatelj. Tvoj i Asminov odnos varira, vidimo da čim se pomiri s Majom tebe vređa i gazi. Majo, mislim da si sujetna, loša i odvratna osoba. nasrnula si na mene i ja to ne opraštam, znam da si nagovaral Asmina da me gazi, šaljem tebe - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njih dve su mogle da se sprdaju s ljudima do samog kraja, a izabrale ste da večeras trpite ovde blam. Aneli je iskorišćena o Asmina - rekao je Mića.

- Šta hoćeš ti bre više, toliko si nerealan - rekao je Asmin.

- Mrš smeće jedno, boli te istina - rekao je Mića.

pročitajte još

Jedem kokice i gledam njihove blamove! Aneli likuje nad sunovratom Maje i Asmina, ne prestaje da ih podbada preko Stanije! (VIDEO)

- Monstrume, p*čka ti materina - rekla je Aneli.

- Što si vodio Aneli kući? - upitao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da teram inat Valentini - rekao je Alibaba.

- Nora, tako si nastala da znaš - rekla je Aneli.

pročitajte još

Ponovo obrnuo taktiku: Alibaba opet glumi Majinog zaštitnika, pa najstrašnije nagazio Aneli! (VIDEO)

- Monstrume jedan, što si je ženio i što si živeo s njom - rekao je Mića.

- Izbacio sam je, nemate ni jedan argument - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je dobra žena i dobar čovek. Asmin se namerno inati Aneli - rekao je Mića.

pročitajte još

Jedem kokice i gledam njihove blamove! Aneli likuje nad sunovratom Maje i Asmina, ne prestaje da ih podbada preko Stanije! (VIDEO)

- Reci ženi u lice šta misliš o njoj - rekao je Alibaba.

- Asmin je p*čka, majku svog deteta nikad ne bi poslali u izolaciju. Aneli je neko ko je sama krojila svoj put, ne može da izbori sa pritiskom već često pada u depresiju. Anel neke koje si primala u kući ti vrate kao Uroš Stanić. Majo, ne biraš cenu - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pljušte prozivke: Kačavenda i Vanja brutalno zaratile zbog BANALNE STVARI, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

LETI PERJE: Asmin i Dača žestoko zaratili, trese se Bela kuća! (VIDEO)

Zadruga

Pomirila bi se sa mnom očas posla: Alibaba razotkrio Aneli do srži, pljušte žestoke prozivke! (VIDEO)

Zadruga

Karambol: Ivanu pukao film i brutalno oblatio Aneli zbog Anđela, pa je pred svima zauvek odjavio! (VIDEO)

Zadruga

Opšti haos u Eliti: Ivan i Janjuš nikad žešće zaratili zbog Aneli, prozivke pljušte kao lude! (VIDEO)

Zadruga

'BEZ ZUBA SI OSTALA KOLIKO SI NESREĆNA!' Milica i Miljana jedna drugoj izrekle NAJBRUTALNIJE uvrede! LETI PERJE NA SVE STRANE! (VIDEO)