Emotivno suočavanje Neria i Aneli: Pala važna priznanja, Hana pukla od besa i počela da jeca na sav glas!(VIDEO)

Dirljivo!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između ljutitih rivalki Maje Marinković i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću.

- Ja njih dve ne odvajam i ni na čiju stranu nisam stao. Ne biram stranu kad su njih dve u pitanju. Obe su lepe, zgodne, harizmatične, borbene, poseduju x faktor, imaju mane, prave greške i ja kad vas kritikujem nemam potrebu da vas blatim. Ne morate da me slušate ali u svakom trenutku sam vam želeo dobro. Ja sam rekao kad ste se pomirile da ne možete da budete najbilje prijateljice. Mića je u pravu da su mnogi ovo želeli, da se slade i da nisu bili srećni jer ste se družile - rekao je Anđelo i poslao Aneli.

- Kuma i tetka, a više ću da se baziram na moj odnos sa Aneli. Spustili smo loptu, ne svađamo se. Da li ti je žao zbog našeg odnosa? - pitao je Nerio.

- Da li je tebi žao što si ušao? - pitala je Aneli.

- Žao mi je svaki dan, da li je tebi žao? - dodao je Nerio.

- Žao mi je našeg odnosa. Ja ležim prekputa tebe, gledam te i živim za dan da odeš odavde. Znam da ti je teško i da si nesrećan. Ja sam pokušala da pričam sa tobom. On je rekao da želi da se zaposli, da se vrati svojim navikama, a ja se nikad ne bih dotakla teme Hana ili Sita - rekla je Aneli.

- Niko ne može da utiče na mene - rekao je Nerio na ivici suza i sačuvao Aneli.

- Ja sam rekla da u ovo neću da se mešam i šta god da kažem njemu će biti pogrešno. NEmam problem da se pomiri sa majkom i tetkom, a ja nikad nisam želela da dođe do ovoga. Ona je rekla da je naša dete zaostalo jer sam ja navodno pušila travu. On ovde i napolju niej stao uz mene - plakal je Hana.

- Hana ljubomoriše jer Nerio hoće da priča sa tetkom - rekla je Aneli.

- Ja sam rekla da ne podržavam kad se odrekao. Lako je prešao preko svih uvreda, mene je toga blam. Ne bole mene Aneli i Sita nego on - nastavila je Hana i onda poslala Aneli.

Autor: A. Nikolić